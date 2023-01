Ärtzlicher Leiter des BKH in Kempten: „Ich mache mir Sorgen, was nach der Klinik kommt"

Es ist schwierig, die Menschen an passende Stellen weiterzuvermitteln, sagt Markus Jäger vom Bezirkskrankenhaus Kempten. Er gibt Politikern "Hausaufgaben".

17.01.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Prof. Markus Jäger macht sich Sorgen. Was kommt vor und nach dem Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik? Diese Frage beschäftigt den Ärztlichen Direktor des Bezirkskrankenhauses Kempten (BKH). Das Angebot der ambulanten Versorgung in der Region sei begrenzt. Hinzukomme, dass die Patientinnen und Patienten älter werden. Und das wiederum bedeute, dass der Pflegeaufwand größer wird. Doch es sei schwierig, die Menschen nach dem Aufenthalt im BKH an passende Stellen weiterzuvermitteln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.