AfD in Kempten bald wieder mit zwei Mandaten im Stadtrat vertreten

Nach dem Tod von Christian Kaser steht der AfD in Kempten ein zweites Mandat im Stadtrat zu. Der Platz wird nicht durch Timo Scheffler besetzt.

07.11.2022 | Stand: 17:44 Uhr

Nach dem Tod des zuletzt parteilosen Stadtrats Christian Kaser steht der AfD das Mandat zu. Nachrückerin ist nun Tatjana Preuß. Sie leitet auch den Ortsverband Kempten.

Von der Stimmenzahl bei der Stadtratswahl 2020 her hätte Timo Scheffler Anspruch auf den Platz gehabt. Er hat allerdings seinen Wohnsitz nicht mehr in Kempten, sagt Preuß. So erhält jetzt die Verkehrsplanerin den Sitz.

Tatjana Preuß steht kritisch zur Umweltspur mit Bussen und Radlern

Ihrem Beruf entsprechend, will sich die 57-Jährige für die AfD bei den Verkehrsthemen im Stadtrat einbringen. „Dass Busse auf der Umweltspur langsam hinter Radfahrern herfahren müssen, ergibt wenig Sinn“, nennt Tatjana Preuß ein Beispiel. Die Verkehrsarten könnten Preuß zufolge mit weniger Konflikten funktionieren, würde man sie auf unterschiedlichen Strecken führen.

Tatjana Preuß hat in Lauben fürs Bürgermeisteramt kandidiert

Vergangenes Jahr hatte Preuß für das Bürgermeisteramt in Lauben kandidiert, diese Bewerbung aber aus persönlichen Gründen wenige Wochen vor der Abstimmung zurückgezogen.

Die AfD verfügt damit künftig wieder über zwei Posten im Stadtrat. Walter Freudling ist Preuß’ Parteikollege.

Die AfD war zu Beginn der Stadtrats-Periode mit drei Gewählten vertreten. Christian und Thomas Kaser (früher Senftleben) hatten aber nach parteiinternen Querelen ihren Austritt erklärt. Christian Kaser war im Alter von 40 Jahren einem schweren Krebsleiden erlegen.