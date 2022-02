Aufregung um süßes Mini-Äffchen: Polizeieinsatz in Dietmannsried

Um ein Weißbüscheläffchen drehte sich ein Polizeieinsatz in Dietmannsried.

11.02.2022 | Stand: 13:22 Uhr

Ein kleiner Affe stand im Mittelpunkt eines Polizeieinsatzes, über den die Polizei am Freitag (11. Februar) in einer Mitteilung berichtet. Der eigentliche Vorfall ereignete sich demnach Anfang Dezember: Damals stießen Beamte der Polizeiinspektion Kempten in einer Wohnung in Dietmannsried (Lankdreis Oberallgäu) auf ein dort gehaltenes Weißbüscheläffchen.

Das Tier war augenscheinlich gesund, wurde jedoch nicht artgerecht gehalten – unter anderem "wohnte" es ohne Artgenossen und in einem räumlich nicht geeigneten Umfeld, wie die Polizei schreibt.

Aus diesem Grund wurde das exotische Tier durch die Beamten sichergestellt. Das zuständige Veterinäramt erließ gegen die Tierhalterinnen einen Auflagenbescheid zur Nachbesserung der Haltungsbedingungen, zudem wurden durch die Staatsanwaltschaft Kempten Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet.

Aufregung um Weißbüscheläffchen in Dietmannsried: Verkäufer droht juristischer Ärger

Erste Erkenntnisse ergaben, dass das Tier im Alter von nur zwei Wochen an die jetzigen Besitzerinnen verkauft wurde, weshalb gegen den Verkäufer ein entsprechendes Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft Dessau geführt wird. Grundsätzlich ist das Halten eines Weißbüscheläffchens nur dann erlaubt, wenn dies zuvor durch die örtliche Kreisverwaltungsbehörde genehmigt wurde und die entsprechenden, strengen Haltungsbedingungen gegeben sind.

Das sind Weißbüscheläffchen: Herkunft, Verbreitung, Größe

Weißbüschelaffen bewohnen normalerweise Nordosten Brasiliens. Sie leben in Gruppen von durchschnittich neun Tieren zusammen. Die Krallenaffen sind tagaktiv. In der Nacht schlafen sie beispielsweise in Baumhöhlen. In den Bäumen bewegen sie sich entweder auf allen vieren gehend oder springend fort. Etwa seit den 1960er Jahren werden Weißbüscheläffchen auch als Haustiere gehalten. Sie werden etwa 25 Zentimeter große.

