Das ist bei der Agrarschau 2022 in Dietmannsried geplant

Die Agrarschau Allgäu 2022 in Dietmannsried startet am 7. April ohne Corona-Einschränkungen. Diesmal gibt es für Besucher auch wieder Live-Musik im Weinzelt.

06.04.2022 | Stand: 15:13 Uhr

Die „Agrarschau Allgäu 2022“ in Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) wird womöglich Erinnerungen an die Zeit vor der Pandemie wecken. Vom 7. bis 11. April können sich Interessierte über technische Entwicklungen in der Landwirtschaft informieren. Parallel dazu gibt es im Weinzelt zünftige Live-Musik, außerdem ein Bierzelt und einen Vergnügungspark mit Autoscooter, Schießbuden und Ständen mit Süßigkeiten. Auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat sich für Samstagmittag ab 12.30 Uhr angekündigt – für ein Mittagessen im Bierzelt mit anschließender Rede sowie einen Rundgang auf dem Messegelände.

Agrarschau Allgäu 2022 in Dietmannsried: Keine Probleme mit Zelten wie die Allgäuer Festwoche in Kempten

Derzeit laufen noch die Vorbereitungen. Die Zelte stehen bereits, hier gab es keine Lieferschwierigkeiten. Anders als bei der Allgäuer Festwoche, deren Veranstalter das jüngst als Grund für die Absage ihrer Wirtschaftsausstellung nannten (wir berichteten). „Ich habe offenbar einen Verleiher, der keine Probleme hat“, sagt Thomas Diepolder, der die Agrarschau veranstaltet.

Den nun anstehenden Markt organisiere er seit der vorangegangenen Veranstaltung im August 2021. Insgesamt 370 Aussteller haben einen Platz auf dem 80.000 Quadratmeter umfassenden Gelände gebucht. Weitere fragen noch immer an, sagt Diepolder. Abgesagt habe lediglich ein russischer Hersteller von Mähdreschern und Maishäckslern auf Geheiß seines Konzerns.

Die Lockerung der Corona-Regeln komme zum richtigen Zeitpunkt, sagt der Veranstalter: Es gelte lediglich noch eine Maskenempfehlung, Eingangskontrollen wie im Vorjahr gibt es nicht mehr, ebenso keine Abstandsregeln. „So viel Glück wir jetzt haben, so viel Pech hatten wir vor zwei Jahren.“ 2020 war die Messe aufgrund der Pandemie ausgefallen.

Weinzelt, Bierzelt, Livemusik und Schießbuden: Die Agrarschau Allgäu 2022 wirkt wie vor der Corona-Pandemie

Die Lockerungen der Corona-Regeln werden vermutlich vor allem im Weinzelt zu spüren sein. Dort spielen jeweils von 18.30 bis 23 Uhr „50m Blech“ (Freitag), „Die Runden Oberkrainer“ (Samstag) sowie am Sonntag die „Allgäuer Bergvagabunden“, „Katzebachtel Musikanten“ und „Starzlachschwung“. Im Bierzelt gibt es Blasmusik aus der Musikanlage.

Die Agrarschau Allgäu bei Dietmannsried gibt es seit 2018. Nach zwei Veranstaltungen fiel sie aufgrund von Corona 2020 aus, im Folgejahr musste sie nach Monaten der Unsicherheit auf den Spätsommer verschoben werden. Bei der Messe 2019 kamen 75.000 Besucher auf das Gelände, im vergangenen Jahr waren es trotz Corona immerhin 40.000.

