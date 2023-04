Agrarschau Allgäu 2023: Landwirtschaftsmesse bei Dietmannsried startet in die fünfte Runde

Bei der Agrarschau Allgäu 2023 von 13. bis 17. April locken Neuerungen für die Landwirtschaft, ein Festzelt und ein Karussell. Das Wichtigste für den Besuch.

09.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Es ist wieder so weit: Ab Donnerstag, 13. April, finden erneut fünf Tage Agrarschau Allgäu in Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) statt. Geboten sind Innovationen für die Landwirtschaft sowie Attraktionen für nicht-fachliches Publikum. Dabei wird die Messe mit 8,5 Hektar so groß wie bisher noch nie.

