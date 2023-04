Diese Neuerungen locken Besucher der Agrarschau Allgäu 2023 in Dietmannsried

Bei der Agrarschau Allgäu 2023 von 13. bis 17. April locken Neuheiten für die Landwirtschaft, ein Festzelt und ein Karussell. Das Wichtigste für den Besuch.

10.04.2023 | Stand: 08:38 Uhr

Es ist wieder so weit: Ab Donnerstag, 13. April, finden erneut fünf Tage Agrarschau Allgäu in Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) statt. Geboten sind Innovationen für die Landwirtschaft sowie Attraktionen für nicht-fachliches Publikum. Dabei wird die Messe mit 8,5 Hektar so groß wie bisher noch nie. Das komplette Programm der Agrarschau Allgäu 2023 in Dietmannsried lesen Sie hier.

