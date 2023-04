Körperverletzung bei Allgäuer Agrarschau in Dietmannsried

Fünf Tage Agrarschau 2023 in Dietmannsried mit insgesamt 60.000 Besuchern und Ministerpräsident Söder. Die Bilanz der Polizei Kempten gibt's hier.

19.04.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Die Polizei Kempten war vom 13.4.2023 bis 17.4.2023 bei der Allgäuer Agrarschau in Dietmannsried im Einsatz. Neben dem regulären Markt- und Festzeltbetrieb begleiteten die Beamten Kempten samt Unterstützungskräften die Besuche des Staatsministers Hubert Aiwanger am Freitag sowie des Ministerpräsidenten Markus Söder am vergangenen Samstag.

Handfester Festzelt-Streit in der Nacht auf Sonntag

Viel zu tun hatten die Polizisten rund um die Agrarschau nicht. So kam es nach Polizeiangaben neben einzelnen Verkehrsunfällen in einem Fall zum Diebstahl eines Bierkastens aus dem Festzelt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Zusammenhang mit dem Festzeltbetrieb zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. In diesem Zusammenhang ermitteln die Beamten jetzt wegen wechselseitiger Körperverletzungsdelikte.

Plakate zur "politischen Meinungsbildung"

Entlang einer der Zufahrten zum Festgelände der Agrarschau Dietmannsried wurden im Laufe des Freitags mehrere landwirtschaftliche Anhänger aufgestellt, an denen Plakate befestigt waren, die nach Polizeiangaben "der politischen Meinungsbildung dienen" sollten. Die Aktion verlief ohne besondere Vorkommnisse. Mögliche Verstöße gegen das Versammlungsgesetz prüfen die Beamten.