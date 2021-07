Messe soll Ende August stattfinden. Doch die Pandemie sorgt für Unsicherheiten. Baumaterial, Messebauer und teils auch Ausstellungsprodukte sind Mangelware.

18.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Relativ sicher“ ist sich Thomas Diepolder. Doch was ist schon sicher momentan?, schiebt er gleich hinterher. Jedenfalls sei er „guter Dinge“: Die Agrarschau 2021 wird vom 26. bis 30. August stattfinden können. Die endgültige Genehmigung durch das Landratsamt stehe aber noch aus. Was der Landwirt über das Organisieren einer solch großen Messe in Pandemiezeiten sagt – und warum es sich streng genommen eigentlich gar nicht mehr um eine Messe handelt.