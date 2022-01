Fünfjähriger Junge stirbt bei Feuer in Kempten: Tödlicher Brandanschlag bei "Aktenzeichen XY"

"Aktenzeichen XY" in Kempten: Die mit roten Buntstiftmarkierungen versehene Reproduktion eines Fotos der Polizei zeigt das Mehrfamilienhaus in Kempten, nachdem in der Nacht zum 17. November 1990 ein Brandanschlag auf die Menschen in dem Gebäude verübt wurde.

Bild: Polizei Schwaben Süd/West, picture alliance, dpa