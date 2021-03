Aktion: Regional einkaufen und AÜW bezahlt die Rechnung

Mit der Aktion "Kauf Regionales und wir zahl'n es" will das Allgäuer Überlandwerk (AÜW) Einzelhändler und Gastronomen in der Region unterstützen.

10.03.2021 | Stand: 13:38 Uhr

Das Allgäuer Überlandwerk steht für regionale Wertschöpfung und unterstützt mit der Aktion „Kauf Regionales und wir zahl'n es“ Einzelhändler und Gastronomen vor Ort.

Gespannt warten viele auf die nächsten Schritte der Politik zur Öffnung des Einzelhandels, der Dienstleister, der Gastronomie und der Hotels. Bis es soweit ist, muss man nicht bei den globalen Händlern im Internet kaufen, sondern kann über „Click&Collect“ auch regional einkaufen.

Aktion „Kauf Regionales und wir zahl'n es“

„Jeder der unsere regionalen Partner mit seinen Einkäufen vor Ort unterstützt, kann bis Ende März seine Rechnung bei AÜW einreichen und mit etwas Glück den Einkaufswert in Höhe von bis zu 500 Euro gewinnen", beschreibt Stefan Nitschke von AÜW die Idee. „Dabei ist es egal, ob man seine Familie sonntags in der Dorfwirtschaft zum Essen „to go“ einlädt, sich beim Händler seiner Wahl neu einkleidet oder sogar einen Übernachtungsgutschein in einem der Allgäuer Hotels kauft. Jeder regionale Euro zählt und kann über unsere Aktion eingereicht werden.“

Aktion bis 31. März: So kann man mitmachen

Die Aktion läuft bis 31. März 2021. Während des Aktionszeitraums werden jede Woche mehrere Gewinner ermittelt. Teilnehmer*innen können mehrere Kassenbons einreichen und dabei den Einkaufswert jeweils in Höhe bis zu 500 Euro gewinnen. Als Beispiel: Kauft jemand regional eine Skitourenausrüstung im Wert von 800 Euro, beträgt die Gewinnsumme 500 Euro. Ein Rechnungsbetrag über 240 Euro würde zu 100 Prozent von AÜW rückerstattet werden.

Alle Informationen zum Ablauf können im Internet unter www.auew.de/powershopping abgerufen werden.

„Lokal denken ist wichtig, lokal handeln noch wichtiger“, fasst Michael Lucke, Geschäftsführer von AÜW, die Aktion zusammen. „In diesen Zeiten mehr denn je. Darum unterstützen auch Sie unseren Handel, unsere Gastronomie, unser Handwerk und unsere Dienstleister hier vor Ort.“