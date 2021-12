Aktionsbündnis holt Flutopfer für eine Auszeit ins Allgäu

Das Aktionsbündnis Allgäu holt an Ostern Jugendliche von Feuerwehr und THW in die Region. Um das zu finanzieren, werden besondere Accessoires verkauft.

14.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Flutkatastrophe vom Juli hat in Teilen Deutschlands nicht nur Menschen getötet und Schäden in Höhe von 29 Milliarden Euro verursacht, sondern auch viele Familien in Existenznöte gebracht. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk und Rotes Kreuz waren im Dauereinsatz. Jetzt will das Aktionsbündnis Allgäu (ABA) den Mitgliedern der Jugendgruppen aus Ahrweiler sowie weiteren Orten eine Auszeit im Allgäu ermöglichen. In den Osterferien sollen die Jugendlichen nach Kempten kommen und dafür werden nun zusammen mit dem City-Management Kempten Spenden gesammelt werden. (Lesen Sie auch: Ehepaar aus Ahrweiler macht Urlaub im Westallgäu: „Das Wasser stand 1,50 Meter hoch im Wohnzimmer“)

Sammlung von Hilfspaketen für Süd- und Osteuropa entfällt

„Seit vielen Jahren sammeln wir in der Adventzeit Hilfspakete für Familien in Südost- und Osteuropa“, sagt Wolfgang Strahl, Vorsitzender des Aktionsbündnisses. Das geht in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie wieder nicht. Der Zusammenschluss aus Blaulichtverbänden hat sich deshalb zusammen mit dem City-Management eine Aktion für Bedürftige aus den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen überlegt. Geschäftsstellenleiter Niklas Ringeisen hat mit seinem Team aus alten Werbebannern Taschen und Schlüsselanhänger anfertigen lassen. Diese werden nun zunächst in der Geschäftsstelle in der Vogtstraße verkauft, der komplette Erlös geht zugunsten der Flutopfer. „Zur Weihnachtszeit Gutes tun, das möchten auch wir“, sagt Ringeisen. „Vielen Menschen im Ahrtal geht es bei weitem nicht so gut wie uns.“ Er freut sich über die Initiative des Aktionsbündnisses. (Lesen Sie auch: Allgäuer Hilfsverein reist nach Afrika: Wie steht es um die Projekte vor Ort?)

Jugendliche kommen in den Osterferien ins Allgäu

Der THW-Ortsbeauftragte Norbert Englisch war mit seiner Mannschaft im Sommer im Flutgebiet im Einsatz und hat jetzt die Kontakte zu den THW-Jugendgruppen aus den Ortsverbänden Ahrweiler und Sinzig belebt. Zudem knüpfte er Verbindungen zum Feuerwehr-Nachwuchs in Hönningen/Liers, Kesseling, Krälingen, Rech und Dernau. „Die Jugendlichen kommen in den Osterferien für einige Tage ins Allgäu und können hier eine Auszeit nehmen“, sagt Stadtbrandrat Stefan Hager. „Wir arbeiten derzeit an einem Programm für die Jugendlichen.“ Die Zahl der Teilnehmer richtet sich nach der Höhe der Spenden. (Lesen Sie auch: „Danke, liebe Allgäuer – ihr seid unglaublich!“ - Flutopfer aus dem Ahrtal bedanken sich für Hilfe)

