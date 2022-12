Sinken die Spritpreise in Kempten noch weiter? So sieht es diese Woche aus

Die Anzeigen an den Zapfsäulen machen manchen Hoffnung: Zumindest zwischendrin haben E10 und Super Ausschläge nach unten: Mittwoch gab es E10 für 1,539 Euro.

22.12.2022 | Stand: 11:20 Uhr

Nie im Leben hätten sich vermutlich vor wenigen Jahren Autofahrer gefreut über Benzinpreise von 1,609 Euro für die Sorte E10 oder über 1,669 für Super und so weiter. Doch dann ließen die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine Preise massiv klettern. Da ist man dann schnell etwas dankbarer, wenn der Sprit unter diesjährigen Höchstmarken liegt. (Hier lesen Sie: SUV, Kleinbus oder VW Golf: Mit diesen Autos dürfen Sie nicht immer auf die linke Spur)

Aktuell zeichnet sich an Zapfsäulen in Kempten etwas Entspannung ab. Bei der „Ran“ in der Kaufbeurer Straße sank der E10-Preis beispielsweise am Mittwochmorgen kurzzeitig sogar auf 1,549 Euro, um wenig später wieder anzusteigen. Am Kaufmarkt in Kempten und beispielsweise auch am Kaufmarkt in Waltenhofen fiel der Preis laut 24-Stunden-Rückblick von Clever-tanken.de kurzzeitig sogar auf 1,539 Euro. Auch andere Tankstellen haben ihre günstigen Momente. Vergleiche können sich also lohnen. (Lesen Sie hier: Neue Bustarife in Kempten und im Oberallgäu erst ab Februar)

Im Frühjahr, nach der massiven Preisexplosion an den Tankstellen, hatte unsere Redaktion an einer Tankstelle in Kempten Passanten zum Spritpreis-Wahnsinn befragt. „Es ist schon ein bisschen ein Problem – wenn es so weiter geht, kaufe ich ein Elektrofahrrad“, sagte damals ein Mann mit Mercedes-SUV an einer Zapfsäule in Kempten unweit des Berliner Platzes. Ob das noch Galgenhumor war oder für ernste Sorgen stand, ließ er offen. Aber: Er tankte nur für 20 Euro - mit der Hoffnung, dass es wieder besser wird.

Nicht mehr den Tankrüssel reinhalten, bis es klackt, sondern die Zapfsäule genau im Auge behalten – darauf setzte auch ein 52-Jähriger aus Kempten. Mit Blick auf diese und andere Preissteigerungen riet er, man müsse sein Verhalten dem eigenen Budget anpassen und „weiträumiger denken“. Zum Beispiel die eine oder andere Fahrt sein lassen oder mit anderem verbinden.

Ein 39-Jähriger, der damals 187 Euro für 86 Liter zahlte, sagte, er versuche weniger und effizienter zu fahren. Auch das kann eine gute Lösung - fürs Klima auf jeden Fall -, egal wie günstig der Sprit vielleicht wieder einmal wird.