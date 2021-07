"Aladin und die Wunderlampe - neu erleuchtet" feiert verzögert Premiere

Nachdem die Premiere am Donnerstag ins Wasser gefallen war, konnte der Kemptener Märchensommer am Freitag starten. Der geheime Star des Stücks ist ein Teppich.

16.07.2021 | Stand: 19:31 Uhr

Jung und Alt, das gesamte Publikum auf der Burghalde steht auf einem Bein, hat die Hände über dem Kopf zusammengelegt und streckt die Zunge heraus. "Von euch sind nicht viele verliebt", urteilt Susu (Corinne Steudler), die beste Freundin von Aladin (Stephanie Marin). Wer immer wieder umkippe oder rote Punkte auf der Zunge habe, der sei allerdings in Gefahr. Susu weiß Bescheid, hat sie doch gerade eben ihren besten Freund Aladin dem Test unterzogen und mit Schrecken feststellen müssen, dass er sich unsterblich in Prinzessin Yasemin (Sarah Martlmüller) verliebt hat.

Mit einem Tag Verzögerung konnte "Aladin und die Wunderlampe - neu erleuchtet" am Freitag, 16. Juli, Premiere feiern. Die kleinen Besucher kamen beim Mitmach-Affenzumba und den oberschlauen Sprüchen von Checker Aladin auf ihre Kosten, Ältere schmunzelten über die vielsprachigen (und nicht immer jugendfreien) Flüche des Dschinns (Ursula Berlinghof). Besonders charmant war Julia Jaschke als Teppich, der für Aladin und seine Freunde, stets glänzend gelaunt, abwechselnd Wache liegt und Wache fliegt. Für viele Lacher sorgte ebenfalls Aladins Freundin Susu - vor allem, wenn sie sich lautstark der Anklage erwehrte, ein "Babbelarsch" zu sein.

Zuschauer auf Burghalde in "Aladin und die Wunderlampe - neu erleuchtet" eingebunden

Die Zuschauer sind bei diesem Märchensommer oft mittendrin im Geschehen. So rollt beim Affen-Zumba eine La-Ola-Welle durch das Publikum. Als der böse Zauberer Karkan (Hans Piesbergen) verkündet, "das Volk von Kempistan" sei nun sein, schallen ihm laute Buhrufe entgegen. Und ein lautes "iiihh" tönt von den Rängen, als Aladin seiner geliebten Prinzessin Yasemin einen Kuss auf die Lippen drückt.

Eigentlich wollten Cast und Crew schon am Donnerstag Besucher mit ins sagenhafte Kempistan nehmen, doch das Wetter machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Mittags um zwei sah am Donnerstag alles noch gut aus. Regisseurin Silvia Armbruster und ihr Team vom Kemptener Märchensommer hofften inbrünstig, dass ihr neues Stück „Aladin und die Wunderlampe – neu erleuchtet“ am späten Nachmittag Premiere feiern kann.

Premiere von Märchensommer in Kempten musste ausfallen

Wer um kurz vor 17 Uhr dann die Burghalde – hier sollte das Spektakel stattfinden – erklamm, war vermutlich nicht mehr so frohen Mutes, denn es regnete aus Strömen. Das Theater musste seine Aufführung in letzter Minute absagen, am Mittwoch, 21. Juli, ist der Ersatztermin. Die Karten behalten Gültigkeit, die Plätze bleiben dieselben.

Wer am Mittwoch keine Zeit hat, kann eine Mail an ticket@theaterinkempten.de schicken und auf eine andere Vorstellung umbuchen oder einen Gutschein erhalten. Interessierte können auch noch Karten für Mittwoch kaufen. Tickets für die Märchensommer- und Theatersommer-Veranstaltungen gibt es in der Berchtold Reiselounge (0831/52 22 60), unter Telefon 0831/870 23 23, online unter www.theaterinkempten.de

