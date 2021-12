Albert Wegmann stellt seine Krippensammlung in Wildpoldsried aus

Der Zimmerermeister zeigt in sechs Krippen das Leben der Heiligen Familie. Eine Künstlerin aus Sizilien fertigte die Figuren.

25.12.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Krippenbau ist schon seit seiner Jugend die Leidenschaft von Albert Wegmann. Der heute 85-jährige Zimmerermeister aus Wildpoldsried verbesserte sein Können über viele Jahre. Nun zeigt eine Ausstellung seine Krippensammlung.

Viele Wochen und Monate an Arbeit und viel Liebe zum Detail steckte er in die sechs Krippen. Nun verschenkte er die daraus entstandene Krippensammlung an die Pfarrei St. Georg und die Gemeinde Wildpoldsried, die diese jetzt der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Vernissage im "Kultiviert" in Wildpoldsried

Da die Übergabe und Eröffnung der Ausstellung durch die coronabedingte Absage des Nikolausmarktes leider nicht im großen Rahmen möglich war, fand dies im kleinen Kreis im Foyer des „Kultiviert“ bei einer Vernissage statt. Per Übertragung auf eine Leinwand stellte Wegmann die sechs Krippen, die das Leben der Heiligen Familie zeigen, vor: Maria Verkündigung, die Herbergssuche, Christi Geburt, die Anbetung der Hirten, die Ankunft der Heiligen Drei Könige und die Flucht nach Ägypten. (Lesen Sie auch: Wenn der Weihnachtsfrieden wackelt: Eine Psychologin gibt Menschen aus Kempten und dem Oberallgäu Tipps)

Wegmann erläuterte anschaulich und unterhaltsam die Entwicklung seines Krippenbaus. Zum Beispiel wie es dazu kam, dass die Künstlerin Angela Trippi aus Sizilien die sehr ausdrucksstarken Figuren für die Krippen anfertigte. Die Hintergrundmalereien, die den Krippen eine stärkere räumliche Wirkung geben, stammen von Johan Sichler aus Überbach.

Die Welt Palästinas zur Zeit Jesu

Bürgermeisterin Renate Deniffel, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates Harry Pfefferle und Kirchenpfleger Wendelin Einsiedler zeigten in ihren Reden große Freude, Anerkennung und Dank für dieses Geschenk. Es seien keine Krippen im volkstümlichen Stil. Die Krippen spiegelten die Welt und die Bräuche Palästinas zur Zeit Jesu wider. Diese Szenen der Weihnachtsgeschichte seien eine eindrucksvolle Botschaft auch für die heutige Zeit und würden noch für viele Generationen sehr wertvoll bleiben.

Höhepunkt der Vernissage war die Segnung der Krippen in den Räumen des Alten Pfarrhofs durch Pater Jacek Filipiuk. Die neunjährige Paulina Obermayer begleitete die Eröffnungsfeier auf der Harfe. (Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln gelten den Feiertagen in Kempten und im Oberallgäu)

Wo und wann die Krippen in Wildpoldsried zu sehen sind

Die Krippenausstellung ist ab Sonntag, 19. Dezember, bis Sonntag, 30. Januar, jeweils sonntags (außer 26. Dezember) von 14 bis 16.30 Uhr im Mehrzweckraum im Untergeschoss der Bücherei in Wildpoldsried zu sehen. Zugang über den Kirchplatz. Einlass mit 2G-Nachweis und negativem Schnelltest.