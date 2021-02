2017 war der Kemptener bei einer paralympischen Sportveranstaltung in Toronto. Wie er dem damaligen Vize-Präsidenten von Barack Obama die Hand schüttelte.

Von Monika Rohlmann

20.01.2021 | Stand: 18:14 Uhr

„Wer ist der Mann neben Albrecht Hung?“, mag vielleicht der eine oder andere Allgäuer witzeln. Tatsächlich ist es Joe Biden, seit dem 20. Januar 46. Präsident der Vereinigten Staaten. In Kempten und im Allgäu ist Albrecht Hung (69) kein Unbekannter. Seit beinahe 50 Jahren sitzt der dreifache Vater - eine Tochter und zwei adoptierte Söhne - nach einem schweren Unfall mit der Diagnose Querschnittslähmung im Rollstuhl, aber das bremste Hung bisher nicht wirklich aus: so meistert er Rolltreppen, Züge und andere Hindernisse mit seinem Rollstuhl, in jungen Jahren fuhr er 800 Kilometer in elf Tagen von Hamburg bis nach München im Rollstuhl, er spielt Basketball oder fliegt rund um die Welt - als weltweiter Botschafter von Menschen mit Behinderung. Und dabei traf er eine ganze Reihe Prominenter,