Reichert war früher Vizepräsident des Landgerichts Kempten. Er sagt: Führungskräften steht es gut an, in einem Amt nicht zu vergreisen.

23.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Frei sein. Für Alfred Reichert bedeutet das, Freiräume für all das zu haben, was ungeplant kommt. „Und das ist so schön“, sagt der 68-Jährige mit seinem unverkennbar charmanten Lächeln. Doch für den ehemaligen Vizepräsidenten am Landgericht Kempten lief nicht immer alles so schön in seinem Ruhestand, den er vor drei Jahren begonnen hat.