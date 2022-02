Alkohol am Steuer: Mann fährt zweimal hintereinander betrunken in Poliziekontrolle

Ein betrunkener Ape-Fahrer schaffte es am Sonntag gleich zweimal in eine Polizeikontrolle. Zur Weiterfahrt nutzte er den Zweitschlüssel.

21.02.2022 | Stand: 13:44 Uhr

Ein Apefahrer ist am Sonntag zweimal in eine Verkehrskontrolle geraten. Nach Angaben der Polizei fiel der Fahrer am Sonntagmittag in einer Verkehrskontrolle auf, weil er stark nach Alkohol roch. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Daraufhin untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und nahmen ihn den Ape-Schlüssel ab.

Das hielt den Mann offenbar nicht vom Fahren ab: Am Abend hielt die Polizei den Ape-Fahrer erneut an. Laut Polizei verwendete der Mann den Zweitschlüssel seines Fahrzeugs. Ein weiterer Alkoholtest ergab knapp ein Promille. Den Fahrer erwarten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und eine Anzeige wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten.