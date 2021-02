Alle Termine für Erstimpfungen abgesagt: Betreiber loben dennoch die Bevölkerung

Die Lieferschwierigkeiten bei Biontech/Pfizer treffen Kempten und das Oberallgäu. Ab Mittwoch fallen in Kempten etwa 800 Termine aus, in Immenstadt um die 1500.

18.01.2021 | Stand: 19:59 Uhr

Keine gute Nachricht für hunderte Impfwillige in Kempten und dem Oberallgäu: Stadt und Landratsamt sagen reihenweise Impftermine ab. Grund sind die vergangene Woche bekannt gewordenen Lieferschwierigkeiten der Firma Biontech/Pfizer, genug Corona-Impfstoff zu liefern. Allein im Impfzentrum Kempten fallen ab Mittwoch (vom 20. bis 25. Januar) etwa 800 zugesagte Termine für die erste Impfung flach. Für das Impfzentrum in Immenstadt sind es in der nächsten Woche etwa 500, wobei das Landratsamt hier auf die nächsten drei bis vier Wochen hochgerechnet von etwa 1500 gestrichenen Erstimpfungen spricht. Weil Impfdosen fehlen, bleiben die Impf-Standorte in Memmingen und im Unterallgäu vorerst zu.