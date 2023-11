Zu Allerheiligen und Allerseelen herrscht Hochkonjunktur auf dem Friedhof

Zu Allerheiligen und Allerseelen treibt es viele Menschen auf den Friedhof. Warum Grabpflege und das Gedenken an diesen Tagen im Mittelpunkt stehen.

01.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Reges Leben herrscht gerade auf vielen Friedhöfen: Weit mehr Menschen als sonst üblich tummeln sich dort rund um die katholischen Gedenktage Allerheiligen und Allerseelen. Laut Michael Kaps, Leiter der Friedhofsverwaltung Kempten, sind es mit Abstand die Tage mit der höchsten Frequenz. Das bestätigt ein Gang auf den Kemptener Zentralfriedhof: Etliche Menschen sind mit der Grabpflege beschäftigt.

„Schön gestalten, aber ohne Prunk“, formuliert es eine Kemptenerin. Alle ein, zwei Wochen komme sie, auch um eine Kerze anzuzünden. Auch andere entfernen Herbstlaub von den Gedenksteinen, damit Inschriften zu lesen sind, setzen Pflanzen, entzünden Grablichter. Warum das alles?

„Der Mensch hat gelebt, da kann er nicht von heute auf morgen verschwinden“, findet Horst Wadtosch aus Probstried. Er hält einen Platz auf dem Friedhof für wichtig, um Menschen für ein paar Jahrzehnte ein ehrendes Andenken zu bewahren. Seit 63 Jahren pflegt er die Grabstelle seines Vaters, in der auch Mutter und Schwiegermutter beigesetzt sind. Das gehöre sich so, ergänzt seine Frau Gertaud Wadtosch. (Hier lesen Sie: Wohin mit dem toten Haustier im Allgäu?)

Damit auch die Enkel auf den Friedhof gehen: "Der Opa braucht Wasser"

Das sieht Florentina Mattowitz ähnlich, die mit Tochter Irmi Lasitza die Grabstelle des Ehemanns bzw. Vaters herrichtet. Sie sei froh, dass sie ihrer Tochter die Bedeutung eines Platzes zum Gedenken weitervermitteln konnte, sagt die 88-Jährige. Auch die übernächste Generation soll reinwachsen - Mattowitz bittet ab und zu den Enkel, das Grab zu gießen. „Der Opa braucht Wasser“, heißt es dann. Lasitza sagt, bei Besuchen auf dem Friedhof, einem Ort der Ruhe, stehe das Erinnern im Vordergrund, nicht das Trauern. Was den zwei Frauen besonders gefällt: An Allerseelen laufe man bei Dämmerung durch ein Lichtermeer.

Blumenhändler: Allerheiligen zählt wie Muttertag, Valentinstag, Ostern und Weihnachten zu den Hauptverkaufstagen

Hochkonjunktur besteht auch im Blumenhandel. Die Redaktion möchte wissen, ob es Trends gibt. „Da rufen Sie zwei Tage vor Allerheiligen zu einem ganz schlechten Zeitpunkt an“, sagt ein gestresster Blumenhändler - und das Gespräch endet abrupt. Mehr Zeit nimmt sich Blumengroßhändler Robert Simon: Allerheiligen zähle wie Muttertag, Valentinstag, Ostern und Weihnachten zu den Hauptverkaufstagen, erklärt er. Waren früher zu Allerheiligen Nelken und Chrysanthemen gefragt, seien es bei ihm nun eher Rosen und Protea. Und dazu Gestecke etwa mit Tannen- und Latschenzweigen. (Lesen Sie auch: Maulwürfe im Kemptener Friedhof: Sie graben und graben)

Allgemein schauten aber mehr Leute darauf, dass Grabschmuck möglichst wenig kostet, ist der Eindruck von Waltraud Sepp (Blumen Städele). Sie sagt, dass Gestecke weniger gefragt seien, weil Tannenzweige ihre Nadeln nicht mehr so lange halten. Folge der Klimaerwärmung. Viele setzten daher auf winterfeste Pflanzen wie Erika, die man dann allerdings gießen müsse.

Was auf dem Grab zählt: Der Rahmen des Erlaubten ist erweitert, aber nichts Pietätloses tun

An den Gräbern findet sich auch anderes, Figuren von Engeln und Tieren beispielsweise. Friedhofsverwalter Kaps sagt, der Rahmen des Erlaubten habe sich erweitert. Entscheidend sei, nichts Pietätloses zu tun. "Wenn man das Gefühl hat, dass etwas andere Leute stören könnte, sollte man es lassen", sagt er. Den Kampf gegen früher verbotene Plastikblumen habe man aufgegeben. Wichtig sei, dass sie richtig entsorgt werden.

Allerheiligen sei das große Hochfest, bei dem die Katholiken ihrer Heiligen voller Dankbarkeit gedenken - "große Vorbilder, von denen wir lernen können", erklärt Stadtpfarrer Thomas Rauch. An Allerseelen gedenke man aller Verstorbenen. In der Praxis seien beide Tage verschmolzen, kämen gerade Familien oft auch schon am Feiertag Allerheiligen zusammen.

In den Dörfern hat nach Rauchs Erfahrung der Kirchgang an Allerheiligen noch ganz andere Bedeutung als in den Städten. Als sehr bewegend empfindet er das Lichtermeer an Allerseelen, wenn man beim Requiem für im Vorjahr Verstorbene im Altarraum eine Kerze entzünde.

Evangelische Christen gedenken ihrer Toten am Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag vor dem ersten Advent (heuer 26. November). "Das ist kein trauriger Tag", betont der stellvertretende Dekan Dr. Wolfgang Thumser. "Wir glauben, dass sie bei Christus sind."