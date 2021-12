Alles muss raus: Das Alpin-Museum in Kempten schließt

Überraschend kommt das Ende des renommierten Alpin-Museums. Wann es als Allgäu-Museum wieder eröffnet wird, ist ungewiss. Erst mal muss es andere Zwecke erfüllen.

04.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die Augen von Naturfreunden und Bergfexen leuchteten, wenn sie den Marstall in Kempten betraten. In den oberen Stockwerken des ehemaligen fürstäbtlichen Wirtschaftsgebäudes konnten sie sich seit 1990 sattsehen an musealen Objekten aus alpiner Fauna und Flora sowie Skiern und Bergausrüstungen früherer Jahrzehnte. Außerdem gab es jede Menge Infos zur Geschichte, Besiedlung und Bewirtschaftung der (Allgäuer) Bergwelt. Das ist bald Vergangenheit.

Das Alpin-Museum schließt zum Jahresende, was nicht nur die – in die Jahre gekommene – Ausstellung in den oberen Stockwerken betrifft, sondern auch die im Erdgeschoss befindliche Sonderschau „Leuchtendes Mittelalter“ mit sakralen Kunstwerken und Wissenswertem über das Kunst-Handwerk früherer Zeiten. Viele der Objekte kehren dahin zurück, wo sie hergekommen sind, nach München ins Nationalmuseum und zum Deutschen Alpenverein. Was den Kemptener Museen gehört, wandert ins Depot und feiert vielleicht in einigen Jahren fröhliche Urständ – nämlich dann, wenn in den Marstall das Allgäu-Museum einzieht. Das freilich könnte noch Jahre dauern.

Der Marstall wird zum Zwischenlager für den Umzug der Depots

Im Kulturamt der Stadt möchte niemand einen genauen Wiedereröffnungstermin nennen. Das einzige, was sicher ist: Die mächtigen Eingangstore bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Das Ende des Museums wird mit einer großen Abschiedsparty an diesem Wochenende gefeiert. Und wer noch einmal einen Blick hineinwerfen möchte, kann dies den ganzen letzten Monat über bei freiem Eintritt tun.

Dass die Museumsräume im Marstall schließen müssen, ist schon länger bekannt. Dass es nun so schnell geht, hat einerseits mit dem neuen Museumsdepot zu tun: Der Marstall soll als Zwischenlager für den anstehenden Umzug dienen. Zugleich entlastet die Schließung die Kasse des Kulturamts, auf die wegen einer angespannten Finanzlage der Stadt ein Deckel gesetzt wurde. Dem Budget des Kulturamts verschafft die Schließung etwas Luft, erklärt dessen Leiter Martin Fink.

Den geplanten Meilenstein gibt es nicht

Vor ein, zwei Jahren gab es noch ganz andere Pläne für die Kemptener Museums-Landschaft. 2018 schloss das renommierte Allgäu-Museum im Kornhaus, das saniert und renoviert werden musste. Seither lagern die Objekte in den Depots. Deren Zukunft damals: ungewiss, weil in der Zwischenzeit das Kempten-Museum im Zumsteinhaus eröffnet worden war und die Stadt nicht gleich das nächste Museums-Großprojekt angehen konnte. Im Sommer 2020 jedoch gab es plötzlich den Plan, den Marstall nach und nach, quasi Stockwerk für Stockwerk, zum Allgäu-Museum herzurichten. Eigentlich ein Meilenstein in der Museumsentwicklung. Doch dieses Vorhaben ist erst einmal auf Eis gelegt.

Und noch ein Plan hat sich mit der Schließung des Alpinmuseums erledigt: Museumsleiterin Christine Müller Horn hatte geplant, 2022 einen großen Raum der „Allgäuer Kunst“ zu widmen. Die Kunst- und Kulturgeschichte der Region hätte sie hier präsentieren wollen – was Kemptener und Allgäuer Kunstfreunde schon lange fordern. Daraus wird nun auch nichts.