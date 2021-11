Im Basis-Tarif zahlt eine Familie für 3.500 Kilowattstunden 51 Euro mehr im Jahr. Eine „moderate“ Erhöhung, sagt Michael Lucke, Chef des AÜW in Kempten.

11.11.2021 | Stand: 19:03 Uhr

Der rasante Preisanstieg an den Strombörsen schlägt ab Januar auf Tarife beim Allgäuer Überlandwerk (AÜW) und seinen Partnern durch: Viele Kunden in Kempten und im Oberallgäu müssen tiefer in die Tasche greifen.