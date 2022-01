Findet die Allgäuer Festwoche 2022 statt? - Alles, was bisher dazu bekannt ist

In Kempten hofft man, dass die Allgäuer Festwoche 2022 trotz Corona stattfindet. Hier erfahren Sie News zu Termin, Programm, Aussteller, Festzelt und Preise.

30.01.2022 | Stand: 15:57 Uhr

Findet die Allgäuer Festwoche 2022 statt? Zu Beginn des Jahres ist darüber noch keine Entscheidung gefallen. Bei der Stadt hofft man, dass man die größte Wirtschaftsmesse der Region nach zwei Absagen 2020 und 2021 wieder durchführen kann. Auch zahlreiche Partygänger im Allgäu würden sich freuen, endlich wieder eine Maß Bier im Festzelt oder eine Vierspurige im Stadtpark genießen zu können.

Ob die Festwoche in Kempten 2022 tatsächlich stattfindet, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. 2021 traf man im Frühjahr die Entscheidung, statt der Allgäuer Festwoche den Stadtsommer Kempten im kleineren Rahmen anzubieten. Auch diese Veranstaltung erfreute sich großer Beliebtheit bei den Besuchern, heuer soll es aber doch wieder - wenn möglich - die traditionelle "Feschtwoch" sein.

Wann findet die Allgäuer Festwoche 2022 statt?

Bis wann muss eine Entscheidung fallen, ob die Festwoche in Kempten stattfinden kann?

Welche Aussteller gibt es bei der Allgäuer Festwoche?

Wie sieht das Programm der Allgäuer Festwoche aus?

Wo findet der Vorverkauf für die Allgäuer Festwoche statt?

Welche Neuerungen soll es bei der Allgäuer Festwoche 2022 bei Imbiss-Ständen, Festzelt, Party und mehr geben?

News und Fakten - Wann findet die Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten statt?

Der Termin für die 71. Allgäuer Festwoche in Kempten ist der 13. bis 21. August 2022. Noch steht aber nicht fest, ob die Festwoche wegen Corona tatsächlich stattfinden kann.

Wann wird entschieden, ob die Allgäuer Festwoche 2022 stattfinden kann?

Ende März will der Werkausschuss des Stadtrats Kempten entscheiden, ob die Messe und das größte Sommerfest im Allgäu tatsächlich stattfinden kann. "Wenn es irgendwie geht, machen wir es", sagte Festwochen-Chefin Martina Dufner Anfang des Jahres zur Allgäuer Zeitung. Veranstalter, Aussteller, Wirte und Sicherheitsdienst bräuchten rechtzeitig Planungssicherheit.

Welche Corona-Regeln gelten auf der Allgäuer Festwoche 2022?

Auch hier gibt es offene Fragen. Es ist aber damit zu rechnen, dass es für die Besucher coronabedingte Zugangsregeln zum Festwochen-Gelände in Kempten geben wird. Ob die letztlich 2G-plus, 2G oder etwas anderes ist, steht noch nicht fest. Zur letzten Allgäuer Festwoche 2019 strömten 170.000 Menschen - schwer vorstellbar während der Pandemie. Wie viele Besucherinnen und Besucher sich heuer insgesamt auf dem Gelände – und vor allem in den Zelten – aufhalten dürfen, ist noch nicht vorhersehbar.

Welche Aussteller gibt es auf der Allgäuer Festwoche 2022?

Nicht verändern soll sich die Zahl der Aussteller bei einer der größten Wirtschaftsmessen in Süddeutschland: 400 Aussteller zählte die Veranstaltung zuletzt - so soll es bleiben. Interessenten können sich für die Allgäuer Festwoche bis 1. März 2022 noch anmelden. Wer seine Produkte oder Dienstleistungen präsentieren möchte, schreibt an: Allgäuer Festwoche, Sandstraße 10, 87439 Kempten, E-Mail: festwoche@kempten.de, Telefon: 0831/25 25-679. Die Anmelde-Unterlagen gibt es online hier.

Wie sehen Öffnungszeiten und Programm der Allgäuer Festwoche aus?

Traditionell sind die Öffnungszeiten der Festwoche in Kempten

Messebetrieb 10 bis 18 Uhr.

Bierzelt, Zum Stift, Heels Alpe und Schubkarchstand 10 bis 0.30 Uhr, Einlass bis 22.30 Uhr.

Abendeintrittskarten gelten ab 17 Uhr und sind im Vorverkauf und an den Kassen erhältlich.

Ein konkretes Programm für die Allgäuer Festwoche gibt es aktuell noch nicht. Sollte die Veranstaltung aber stattfinden, dürfen sich die Besucher unter anderem auf diese Highlights freuen:

Messe-Rundgang

Festzelt und Party mit Live-Musik

und Party mit Live-Musik Lichterfest

Seniorentag

Familientag

Programm auf der Stadtparkbühne

Karten, Eintrittspreise und Vorverkauf für die Allgäuer Festwoche 2022

Sobald die Allgäuer Festwoche 2022 bestätigt wird, dürften auch die Preise für die Eintrittskarten und Abendtickets feststehen. Bei der Festwoche 2019 musste Gäste zuletzt folgende Preise zahlen:

Festwoche-Tageskarte: 8,50 Euro

Festwoche-Tageskarte ermäßigt: 7 Euro





Festwoche-Familienkarte: 17 Euro





Festwoche-Familienkarte: 17 Euro

Festwoche-Mittagskarte: 4,50 Euro





(für zwei Erwachsene samt Kindern bis 17 Jahre) Festwoche-Mittagskarte: 4,50 Euro

Festwoche-Abendkarte: 5 Euro





(11.30 Uhr bis 14 Uhr) Festwoche-Abendkarte: 5 Euro

(ab 16 Uhr)

Die Tickets wird es wieder online, an der Tageskasse oder bei einer Vorverkaufsstelle - etwa in den Geschäftsstellen der Allgäuer Zeitung und der Heimatzeitungen - geben.

Diese Neuerungen soll es bei der Allgäuer Festwoche 2022 geben

Weil der Stadtpark in Kempten umgebaut wurde, wird bei einer Festwoche 2022 einiges anders aussehen.

Die Bühne im Stadtpark wird nicht mehr gegenüber des Pavillons stehen, sondern dort, wo sie während des Stadtsommers 2021 ihren Platz hatte: vor der Sparkasse. Den bisherigen Bühnenplatz nimmt die Halle 6 ein.





2021 ihren Platz hatte: vor der Sparkasse. Den bisherigen Bühnenplatz nimmt die Halle 6 ein. Die Imbissbuden werden anders verteilt. Imbiss-Straßen wie vor der ZUM und Richtung Bodmanstraße wird es nicht mehr geben.





Die Imbissbuden-Betreiber müssen ihre eigenen Stände mitbringen. Auch die stadteigenen Hütten gibt es aus Platzgründen nicht mehr.





Dementsprechend dürfte es einige neue Imbissstände geben. Gastronomen und Betreiber konnten sich bis 21. Januar bewerben. Die Vergabe erfolgt zunächst für ein Jahr (Lesen Sie auch: Diese Dinge sollen sich bei der Festwoche 2022 ändern).

Falls die Allgäuer Festwoche 2022 stattfindet: Was wird aus dem Stadtsommer?

Hier ist noch nichts entschieden. Im Stadtrat sprachen sich aber viele Vertreter dafür aus, dass der Stadtsommer neben der Festwoche im Kemptener Veranstaltungskalender als weitere Attraktion etabliert wird. Unter diesem Titel könnten dann zu einem anderen Zeitpunkt im Sommer eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt werden.

