09.11.2021 | Stand: 16:37 Uhr

Es sind Einzelfälle, die aber große Auswirkungen haben. „Schiedsrichter, die beschimpft oder beleidigt werden, sind verständlicherweise nicht mehr bereit, sich jedes Wochenende auf den Sportplatz zu stellen“, sagt Kevin Mitchell. Der Schiedsrichterobmann der Gruppe Kempten/ Oberallgäu wurde bei der Jahresversammlung der Unparteiischen am vergangenen Wochenende für vier Jahre in seinem Amt bestätigt.

Der raue Ton, der mitunter auf den Fußballplätzen im Allgäu herrscht, beschäftigt den 38-Jährigen aus Rettenberg derzeit am meisten. „Uns allen geht es um Spaß am Fußball, deshalb fordere ich Respekt ein“, sagt Mitchell. Insgesamt habe sich das Verhältnis zwischen Schiedsrichtern und Vereinen in den letzten Jahren gebessert. „Aber diese Einzelfälle übertönen das. Manche lassen es einfach an Respekt vermissen“, sagt Mitchell.

Allgäuer Schiedsrichter fordern Respekt ein

Zum Beispiel in der B-Klasse, wenn sich ein Unparteiischer als „Rassist“ bezeichnen lassen muss. „Ich werde das Thema Respekt bei jeder Gelegenheit ansprechen – auch auf dem Kreistag und in Mails an die Vereine“, sagt Mitchell. „Es gibt Schiedsrichter, die sich so etwas nicht mehr lange antun. Und wenn uns die Leute fehlen, werden wir nicht mehr alle Spiele besetzen können.“

Glücklicherweise, so Mitchell, sei die personelle Lage in der Gruppe Kempten/Oberallgäu noch gut. „Unsere Schiris gehören schwabenweit zu den Fleißigsten“, sagt der Obmann. Im Augsburger Raum dagegen werden bereits jetzt Spiele in den A-Klassen nicht mehr besetzt. „Das wollen wir unbedingt vermeiden“, sagt Mitchell.

So sind die Schiedsrichter aus Kempten und dem Oberallgäu aufgestellt

Besser als noch vor einigen Jahren sehe es im höheren Amateurbereich aus. „Zwar stellt unsere Gruppe keinen Landesliga-Schiedsrichter, aber wir konnten die Lücke zu unseren Aushängeschildern etwas schließen“, sagt der 38-Jährige. Besagte Aushängeschilder sind Robert Hartmann (Bundesliga, SV Krugzell) Tobias Schultes (3. Liga, TSV Betzigau) Lothar Ostheimer (TSV Sulzberg) und Andreas Hummel (TSV Betzigau, beide Regionalliga). Mitchell hofft, dass einer der fünf Schiedsrichter aus dem Bezirksliga-Pool demnächst den Sprung in die Landesliga schafft.

Neben Mitchell setzt die Schiedsrichtergruppe Kempten/Oberallgäu auch auf sein bewährtes Team. Sowohl der stellvertretende Obmann Andreas Hummel als auch Lehrwart Falk Weyher Einteilerin Paulina Koch sowie die Kassierer Philipp Trunzer und Felix Kuhlmann gehen mit Mitchell in die nächste Amtsperiode bis 2026. Hervorgehoben wurde das gute Verhältnis zu den anderen schwäbischen Schiedsrichtergruppen.

Thematisiert wurden bei der Jahresversammlung auch die letzten vier Jahre, insbesondere die Corona-Zeit. Das kam besonders beim Grußwort von Hilde John (Sportbeauftragte des Stadtrates der Stadt Kempten) und in der Videobotschaft des Bezirksvorsitzenden Dr. Christoph Kern zur Sprache. Diese Monate waren auch bei den Schiedsrichtern geprägt von Online-Meetings. Auch die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der langen Pause sei nicht einfach gewesen und wurde dennoch durch das Engagement aller Schiedsrichter erfolgreich gemeistert. Dies betonte auch Bezirksschiedsrichterobmann Paul Birkmeir.

Viel Zeit für weitere Gespräche blieb am vergangenen Samstag aber gar nicht. Die Versammlung wurde gegen Mittag pünktlich beendet, da die meisten Schiedsrichter am Nachmittag im Einsatz waren – immer nach dem Motto: „Ohne Schiris geht es nicht.“