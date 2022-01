Zahnärztin aus Waltenhofen hilft Patienten in Nepal

Seit 23 Jahren behandelt Zahnärztin Dr. Sybille Keller aus Waltenhofen Menschen in Nepal. Heute ist sie Präsidentin des Vereins „Zahnärzte ohne Grenzen“.

Mit einem Zettel, der bei einer Fortbildung auslag, hat alles begonnen. Darauf suchte der Verein Interplast Germany einen Zahnarzt für den Einsatz in Nepal. Der gemeinnützige Verein führt kostenlose plastische Operationen bei Unfallpatienten in Entwicklungsländern durch. „Du fährst da hin. Die haben gesagt, sie brauchen jemand“, dachte sich Dr. Sybille Keller aus Waltenhofen. „Also fangen wir mal an.“ Das war 1999.

Fast 23 Jahre sind vergangen. Unermüdlich war Keller zwei bis drei Mal pro Jahr vor Ort, um ihr Wissen und Können in den Dienst einer guten Sache zu stellen. Die Geschichte ihres Engagements war schon häufig zu lesen – in Branchenmagazinen und auch in der Brigitte Woman.

Zunächst arbeitete Keller im Sushma-Koirala-Krankenhaus von Interplast Germany nahe Kathmandu, der nepalesischen Hauptstadt. 2004 lernte sie einen Kieferchirurgen aus Nürnberg kennen, mit dem sie die Stiftung „Zahnärzte ohne Grenzen“ gründete. Eine weitere Zahnstation im Amppipal-Krankenhaus in Gorka, eine Tagesreise von Kathmandu entfernt, kam hinzu. Aus der Stiftung ging 2018 der Verein „Zahnärzte ohne Grenzen“ hervor.

Warum Sybille Keller einst nach Nepal aufbrach? „Ich bin mit einer Handtasche und einem Koffer aus der DDR abgehauen“, erzählt sie. „Hier ging’s mir gut, also dachte ich, ich kann mal was zurückgeben.“ Das treibt sie auch heute noch an. Angesichts des Leids, dass ihre großen und kleinen Patienten in Nepal erdulden müssen, sei jeder Tag für sie ein schöner Tag. „Weil ich noch lebe.“

Die Zahnärztin aus Waltenhofen bei einem Einsatz in Nepal. Sie ist seit November 2021 Präsidentin der Zahnärzte ohne Grenzen. Bild: Keller

Das Sushma-Koirala-Krankenhaus ist vor allem auf Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, Fehlbildungen und Brandverletzungen spezialisiert. Als die Waltenhofener Ärztin dort 1999 ankam, fand sie nur einen alten, klapprigen Zahnarztstuhl vor. Teilweise seien die Menschen an simplen Entzündungen gestorben, weil diese nicht behandelt wurden, erzählt sie. Seit vielen Jahren ist das freilich anders; Keller und ihre Kollegen und Kolleginnen vor Ort arbeiten nach hohen mitteleuropäischen Standards. Auch dank der Spenden, die Harry Gries vom Kemptener Fitnessstudio Injoy regelmäßig für sie sammelt.

Die Zahnärztin spricht mit lauter, kräftiger Stimme – ihren sächsischen Dialekt hat sie sich bewahrt. Sie ist direkt, nennt die Dinge beim Namen. Beispielsweise bleibe bei der ausufernden Bürokratie in Deutschland Zeit für Patienten auf der Strecke. Das sei einer der großen Unterschiede zu ihrer Arbeit in Nepal. „Dort kann ich mit vollstem Herzen Zahnmedizin ausüben.“

Neben Aufgaben in zwei Krankenhäusern werden 600 Schulkinder in elf Dörfern betreut

Neben ihren Aufgaben in den beiden Krankenhäusern betreut Keller auch etwa 600 Schulkinder in elf Dörfern an der Grenze zu Indien. Am 25. Februar habe sie vor, wieder dorthin aufzubrechen. Kleidung nimmt sie dann keine mit, die habe sie vor Ort deponiert, sagt sie. „Mein Koffer ist immer voller Medikamente und Equipment.“ Aber mit Corona sei sehr viel Spontaneität und Flexibilität gefragt. Immer wieder hätten in den vergangenen zwei Jahren Einsätze verschoben oder abgesagt werden müssen.

Große Motivation ist für Keller die Dankbarkeit der Menschen, die sie behandelt. „Dass sie einen einfach anlächeln oder mich zu sich nach Hause einladen und etwas zu essen machen.“ Zu einigen hat sie inzwischen ein enges, persönliches Verhältnis. „Das ist wie Familie“, sagt sie, „wie nach Hause kommen.“ Vier Patenkinder hat sie; einer der Buben ist Medizintechniker geworden.

Zahnärztin steckt nahezu gesamte Freizeit in ihr Hilfsprojekt in Nepal

Keller steckt nahezu ihre gesamte Freizeit in ihr Engagement in Nepal. Wenn sie nicht vor Ort ist, organisiert sie die Abläufe am Telefon oder per E-Mail. „Manchmal heule ich Rotz und Wasser und denke, ich kann nicht mehr. Das geht aber vorbei“, sagt sie. Dann tut sie sich selbst etwas Gutes – ein Spaziergang in der Natur oder ein gutes Essen. „Wenn ich sehe, wie gut es mir geht, kann ich nur dankbar sein.“

Infos zum verein kompakt:

Verein : „Dentists Without Limits Federation“ (DWLF) oder „Zahnärzte ohne Grenzen“ besteht seit 2004 mit Sitz in Nürnberg.

: „Dentists Without Limits Federation“ (DWLF) oder „Zahnärzte ohne Grenzen“ besteht seit 2004 mit Sitz in Nürnberg. Einsatzgebiete : Nepal, Kap Verde, Togo, Mongolei

: Nepal, Kap Verde, Togo, Mongolei Ziele : Der Verein schafft in Kooperation mit den Regierungen der Gastländer die rechtlichen Voraussetzungen für die Arzt-Einsätze.

: Der Verein schafft in Kooperation mit den Regierungen der Gastländer die rechtlichen Voraussetzungen für die Arzt-Einsätze. Präsidentschaft: Dr. Sybille Keller wurde im November zur Präsidentin gewählt. Ihr Ziel ist es, die bestehenden Projekte weiter zu stabilisieren – auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie.

