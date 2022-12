Allgäu-Gymnasium und RAVK: Endlich wieder Jahrgangstreffen der Absolventen

Jedes Jahr zu Weihnachten kommen Absolventen des AG Kempten zusammen. Nach zwei Jahren Pandemiepause feiern 400 RAVK-Mitglieder bis in den Morgen. Viele Bilder.

27.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Seit über 20 Jahren treffen sich Mitglieder des RAVK-Absolventenbundes am 23. Dezember und feiern ein großes Klassentreffen des Allgäu-Gymnasiums. In diesem Jahr kam 400 Gäste ins Restaurant „Cirque de la vie“ in der Fußgängerzone. (Lesen Sie hier: Mit Party, Dinner oder Tanz ins neue Jahr: Das ist Silvester in Kempten geboten)

Vorfreude auf den RAVK-Ausflug, der an Pfingsten 2023 nach Amsterdam führen wird

Für viele war es nach über zwei Jahren Pandemie-Einschränkungen das erste Treffen seit dem Abitur. Sarah Tronsberg (19) hatte sich im Sommer 2021 von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern verabschiedet und eine Ausbildung als Vermessungstechnikerin begonnen: „Heute kann ich meine alten Freunde endlich wieder treffen. Das ist eine geniale Stimmung hier.“ Sie freut sich schon auf ihren ersten RAVK-Ausflug, der an Pfingsten 2023 nach Amsterdam führen wird. (Hier lesen Sie: Balkonkraftwerke: Jetzt schlägt die Stunde der Solaranlagen)

Ihre Jahrgangskollegin Emma Regnery (19) studiert in Augsburg im dritten Semester Jura: „Wir hatten eine Abiturfeier mit Corona-Beschränkungen. Danach haben wir uns schnell aus den Augen verloren.“ Beim RAVK-Treffen wollte sie jetzt wissen: Wer macht was? „Der überwiegende Teil studiert; etwa 20 Prozent absolvieren eine Ausbildung.“

Zwei Semester weiter ist Kai Fraas (20), der Jura in München studiert: „Es ist schön, viele ehemalige Mitschüler zu sehen.“ Da könne man endlich einmal alles Neue hören. Fraas freut sich schon jetzt auf das RAVK-Sommerfest Ende Juli an der Schule. (Lesen Sie auch: Der Kemptener Musiker Hans Lieb ist gestorben)

Absolventin: "Der halbe Jahrgang ist heute nach Kempten gekommen"

Alexander Arnold (19) macht ein duales Studium Maschinenbau, Produktion und Management in Friedrichshafen: „Ich habe eine Einladung über unsere Whatsapp-Gruppe vom Abi erhalten.“ Die Nachricht kam von Mareike Zappe (19). Sie studiert inzwischen in Freiburg Lehramt für Grundschule: „Der halbe Jahrgang ist heute nach Kempten gekommen. Ist auch klar, weil jeder bei seinen Eltern Weihnachten feiert.“

Sie freute sich mit dem RAVK-Vorsitzenden Dominik Wilke über die große Resonanz: „Wir waren ein toller Haufen und da muss man einfach kommen.“ Zappe macht die Organisation in der Absolventenvereinigung Spaß: „Da werde ich mich weiter engagieren.“