Luftqualität in deutschen Städten: Auf diesem Platz landet Kempten

Ist die Luft in Kempten besser als in anderen deutschen Städten? Man würde es ja zumindest vermuten. Was die Untersuchung der Europäische Umweltagentur zeigt.

01.10.2023 | Stand: 15:47 Uhr

In einer Untersuchung hat die Europäische Umweltagentur (EEA) die Luftqualität europäischer Städte unter die Lupe genommen. Deutschland schneidet im europäischen Vergleich dabei eher mittelmäßig ab, doch immerhin ist das Allgäu unter den zehn Städten mit der besten Luftqualität vertreten. Kempten belegt bei der Untersuchung Platz sechs im innerdeutschen Ranking. Europaweit bedeutet das Platz 53 von insgesamt 375.

Luftqualität in Europäischen Städten untersucht

Von einer guten Luftqualität kann laut EEA bei einer Feinstaubbelastung von höchstens fünf Mikrogramm pro Kubikmeter gesprochen werden. Insgesamt wurden die Städte bei der Untersuchung in fünf Kategorien eingeteilt, je nachdem wie hoch die Feinstaubbelastung durchschnittlich in den vergangenen zwei Jahren war:

good: höchstens fünf Mikrogramm pro Kubikmeter

fair: zwischen fünf und zehn Mikrogramm pro Kubikmeter

moderate: zwischen zehn und 15 Mikrogramm pro Kubikmeter

poor: zwischen 15 und 25 Mikrogramm pro Kubikmeter

very poor: Werte von 25 Mikrogramm oder mehr

In Deutschland erreichte keine Stadt den erwünschten Wert von maximal fünf Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Werte lagen hier zwischen 6,9 und 12,4 Mikrogramm und gehörten damit entweder zur Kategorie "fair" oder "moderate". Über die europaweit beste Luftqualität unter den getesteten Städten kann sich der portugiesische Urlaubsort Faro mit 3,7 Mikrogramm Feinstaubbelastung freuen. Insgesamt haben aber vor allem skandinavische Länder die Nase vorn. Unter den zehn saubersten Städten europaweit liegen alleine vier in Schweden. Alle Ergebnisse der Untersuchung finden Sie im sogenannten European city air viewer.

Kempten: Luftqualität unter den Top Ten in Deutschland

Mit Kempten hat es auch eine Stadt aus dem Allgäu in das Ranking geschafft. Die EEA hat in den vergangenen beiden Jahren einen Durchschnittswert von 8,1 Mikrogramm Feinstaub gemessen, was Platz sechs im deutschen Ranking bedeutet. Damit gehört die kreisfreie Stadt laut Untersuchung in die Kategorie "fair". Kempten war allerdings auch die einzige Allgäuer Stadt, deren Luftqualität Teil der Untersuchung war. Insgesamt wurde in 61 deutschen Städten gemessen.

Deutscher Spitzenreiter ist Kiel, mit einem Wert von 6,9 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter. Schlusslicht ist Gelsenkirchen mit 12,4 Gramm. Die ersten zehn Plätze belegen die folgenden Städte:

Kiel Göttingen Lübeck Freiburgim Breisgau Hannover Kempten (Allgäu) München Villingen-Schwenningen Kaiserslautern Erfurt

Laut Europäischer Umweltagentur haben politische Maßnahmen in den letzten Jahrzehnten zwar dazu geführt, dass sich die Luftqualität in Europa verbessert hat, doch in einigen Städten stelle die Luftverschmutzung noch immer eine Gesundheitsgefahr dar. Bei der Untersuchung schneidet vor allem Polen schlecht ab und belegt alleine elf der letzten 15 Plätze. In Deutschland versuchen viele Kommunen die Luftqualität durch verschiedene Maßnahmen zu verbessern.