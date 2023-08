Band Grenzenlos muss "Allgäu Rock"-Festival absagen

Die Deutsch-Rock-Band Grenzenlos feiert Erfolge, muss aber ihr "Allgäu Rock“-Festival in Waltenhofen absagen. Das sind die Gründe.

16.08.2023 | Stand: 17:09 Uhr

Vor ein paar Wochen schwebte Martin Kaum noch auf Wolke Sieben: Mit seiner Band „Grenzenlos“ trat der Sänger in der Big Box Allgäu im Vorprogramm der Deutsch-Rock-Band Frei.Wild vor 7000 Fans auf und feierte gleichzeitig einen großen Chart-Erfolg (das neue Album „AntiXtrem“ stieg auf Platz 13 ein). Und als Krönung nahm an dem Abend auch noch seine Freundin auf offener Bühne seinen Heiratsantrag an.

