Allgäuer Betriebsräte: Sie hören Sorgen, die sonst niemand hört

Betriebsräte schildern, warum ihre Arbeit wichtig ist. Dennoch sind sie in vielen Firmen nicht vertreten. Bei Problemen ist es für eine Gründung oft zu spät.

12.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Mehr Urlaub und Lohn, aber auch mehr Produktivität fürs Unternehmen und entsprechend Gewinn – so positiv sollen sich Betriebsräte auswirken. Das sagen zumindest Studien aus, die die Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Auftrag gegeben hat. Dennoch ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, zeigt ein Gespräch mit Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern. Seit 1. März und noch bis 31. Mai laufen bundesweit die Betriebsratswahlen.

Michael Jäger, Betriebsrat bei Dobler. Bild: Jäger

In der Region haben mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer keine solche Interessenvertretung. Laut Ludwin Debong (Kempten), Vorsitzender des DGB im Allgäu, gibt es nur in neun Prozent der Allgäuer Betriebe einen Betriebsrat. Weil darunter auch etliche große Firmen sind, deckten sie zumindest 42 Prozent aller Beschäftigten ab. Die Ursachen für die geringe Abdeckung sind vielschichtig. Wenn es in Betrieben gut laufe, sei das Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig nicht so groß. Das Problem: Sollten Entlassungen drohten, sei es für eine Gründung oft zu spät.

Michael Schnitzer, Betriebsratsvorsitzender bei der AGCO GmbH. Bild: Brigitte Huber

Laut Gesetz werden in Firmen ab fünf Beschäftigten Betriebsräte gewählt. Es handelt sich aber um eine Soll-Bestimmung. Viele wünschten sich, dass das Pflicht wird, sagt Debong. So wie etwa Gerald Strobel. Er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Hans Kolb Wellpappe ( Memmingen) und bereut keinen Tag. Es mache Spaß, für die Kollegen da zu sein, auch als Sprachrohr gegenüber der Geschäftsführung. Er weiß von einer anderen großen Allgäuer Firma, bei der die Geschäftsführung seit Jahren die Gründung eines Betriebsrats abschmettere und die Belegschaft einschüchtere. Strobel: „Da muss der Gesetzgeber Riegel vorschieben.“

Inge Peters, Betriebsrätin bei der Lebenshilfe Kempten. Bild: Denlöffel

Das sieht Michael Schnitzer, Konzernbetriebsratsvorsitzender bei AGCO (Fendt, Marktoberdorf) ähnlich. Er fordert, dass Arbeitgebern zwingend die Gründung von Betriebsräten auferlegt wird. Doch stattdessen gebe es Berater, die Firmen helfen, die Gründung von Betriebsräten zu verhindern, in dem sie unter Beschäftigten Ängste schürten. „Ein Verbrechen“, findet Schnitzer. Betriebsräte seien wichtig, um auch bei Streitigkeiten Lösungen mit auszuhandeln. Häufiges Thema seien die Arbeitszeiten – Beginn, Pausen, Ende. „Die Menschen haben Sorgen, Ansprüche und Rechte, die niemand hört, wenn es keinen Betriebsrat gibt.“

Gerald Strobel, stellv. Betriebsratsvorsitzender bei Hans Kolb Wellpappe. Bild: Strobel

Seit fast 35 Jahren als Betriebsrätin bei der Lebenshilfe (Kempten) engagiert ist Inge Peters. Ihre Motivation? Man dürfe nicht nur maulen, sondern müsse schauen, Sachen voranzubringen und Lösungen zu finden, sagt sie. Dafür brauche es gute Vermittler. Betriebsräte müssten das Wohl der Mitarbeiter im Blick haben, aber auch das der Firma. Denn wenn der Arbeitgeber pleite gehe, würden ja alle ihren Job verlieren. Deshalb sei auch der Informationsfluss in beide Richtungen so wichtig.

Ludwin Debong, Vorsitzender beim DGB Kreis-Allgäu. Bild: Susanne Marx

Michael Jäger, Betriebsrat bei Dobler (Kaufbeuren) findet es interessant, was man in dem Amt alles mitgestalten kann. Der Einsatz für die Kollegen sei aber nicht immer „spaßbehaftet“ und die Kandidatensuche teils schwierig. Manche hätten Sorgen, dass ihre Arbeit zu kurz komme oder ihr Chef ihnen das vorwerfe.

Doch das Engagement als Betriebsrat zähle als Arbeitszeit. „Es bringt viel Zufriedenheit, sich für andere einzusetzen“, betont Jäger. Und die Firmen profitierten, weil es mit einem Betriebsrat weniger Unfrieden und Neid gebe. Laut Gewerkschafter Debong sagen sogar manche Unternehmer, dass sie einen Betriebsrat gründen würden, wenn sie nicht schon einen hätten ... Auch Dorothee Schindler (Betriebsseelsorge Allgäu) weist auf die Bedeutung der Betriebsräte hin. Sie bewundert, wie sich da Menschen engagieren und für andere hinstehen.

Betriebsrat: Wer wählen und wer kandidieren darf

Was macht ein Betriebsrat? Er wacht zum Beispiel darüber, dass Tarifverträge, Verordnungen, Gesetze und Vereinbarungen eingehalten werden. Er hat in vielen Fragen Mitspracherechte; eine Kündigung ist ohne seine Anhörung nicht wirksam. Wer kann einen Betriebsrat gründen? Alle Arbeitnehmer. Mindestens fünf Beschäftigte müssen wahlberechtigt sein, drei von ihnen die Voraussetzung zur Kandidatur erfüllen. Versucht die Betriebsleitung, die Gründung zu verhindern, macht sie sich strafbar. Wer kann kandidieren? Alle, die länger als sechs Monate im Betrieb beschäftigt und wahlberechtigt sind. Wer ist wahlberechtigt? Beschäftigte ab 16 Jahren. Teilzeitkräfte und Leiharbeiter dürfen wählen, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb arbeiten oder es sollen. Zu welchem Termin kann man einen Betriebsrat gründen? Wo es noch keinen gibt, kann die erste Wahl jederzeit erfolgen. Dann erfolgt sie einheitlich alle vier Jahre. Mehr Infos und Antworten zum Thema gibt es beim DGB.

