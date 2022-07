"Es schmerzt uns arg": Festwoche in Kempten ist abgesagt

Nun steht es fest: Die Kemptener Festwoche 2021 ist abgesagt. Es soll aber ein Alternativprogramm im Sommer geben, den "Stadtsommer Kempten".

Aktualisiert um 13 Uhr - Wegen Corona fiel die Allgäuer Festwoche 2020 in Kempten aus - und auch die Festwoche im Jahr 2021 wird abgesagt. In welcher Form die Veranstaltung 2021 über die Bühne geht, darüber haben Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle, Festwochenleiterin Martina Dufner und Hans-Peter Hartmann, Beauftragter des Stadtrates für Wirtschaftsfragen und Allgäuer Festwoche, am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz informiert. Geplant war die Festwoche von 7. bis 15. August 2021.

Die wichtigsten Punkte:

Die Festwoche in Kempten findet wegen der Corona-Pandemie

Stattdessen gibt es als Alternativprogramm den "Stadtsommer Kempten".

Dieser soll von Pfingsten bis in den August hinein stattfinden.

Veranstaltungen soll es unter anderem im Stadtpark, im Bereich der Königsplatz-Tiefgarage und entlang des Finanzamts geben.

"Es fällt uns arg schwer": Großes Bedauern bei Veranstaltern und Stadt

Nun steht es fest: Die Allgäuer Festwoche findet auch 2021 nicht statt. Das gab die Stadt Kempten am Mittwochvormittag im Rahmen einer Online-Pressekonferenz bekannt. Bereits im vergangenen Jahr musste die Messe aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Auch andernorts macht das Virus den Organisatoren großer Veranstaltungen erneut einen Strich durch die Rechnung. Doch es gibt zum Teil ein Alternativprogramm.

„Wir sehen das nicht nur mit einem, sondern mit zwei weinenden Augen“, sagte Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle am Mittwoch. Es werde auch keine „Festwoche light“ oder Ähnliches geben. „Es schmerzt uns arg“, stimmte auch Festwochenleiterin Martina Dufner zu – doch die Entscheidung sei richtig. „Als Festwochen-Beauftragter unterstütze ich, dass es abgesagt wird“, betonte Hans-Peter Hartmann, Beauftragter des Stadtrates für Wirtschaftsfragen und Allgäuer Festwoche. Eine normale Festwoche sei unter den momentanen Umständen nicht möglich, da sind sich alle einig.

So soll das Alternativprogramm für die Festwoche in Kempten aussehen

Die Stadt will allerdings ein Alternativprogramm auf die Beine stellen, einen „Stadtsommer Kempten“. Wie genau dieser aussehen wird, steht allerdings noch nicht ganz fest. Klar ist aber: Es gibt ein coronakonformes Programm, in das die Stadt Kultur, Gastronomie und Wirtschaft einbindet. Der „Stadtsommer“ soll an Pfingsten beginnen und bis in den August hinein dauern. Man wolle ganz bewusst ein Corona-Alternativprogramm schaffen, um den Menschen etwas zu bieten, betonen Kiechle und Dufner.

Auch das Römerfest in Kempten ist für 2021 abgesagt

Teil der Veranstaltungsreihe ist auch ein „Römersommer“, denn: „Auch das Römerfest, das dieses Jahr eigentlich turnusmäßig an der Reihe wäre, kann nicht stattfinden“, informierte Kiechle. Auch hier sind mehrere kleine thematisch passende Alternativveranstaltungen im Rahmen des „Stadtsommers“ geplant.

Wie corona-konform kann so ein Stadtsommer ablaufen? Sind die jeweiligen Veranstaltungen frei zugänglich? So konkret seien die Planungen bisher nicht, erklärt Dufner. Sie könne sich vorstellen, dass einzelne Bereiche, beispielsweise um Bühnen herum, auch abgesperrt werden. „Die Veranstaltungen werden natürlich alle im Rahmen der geltenden Corona-Regeln stattfinden“, betonte die Festwochenleiterin. Das hänge natürlich davon ab, welche Vorgaben im Sommer gelten.

Bereits im vergangenen Jahr fiel die Traditionsveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie aus. Die Festwoche wurde vor einem Jahr Mitte April abgesagt.

Die Allgäuer Festwoche gehört zu den größten gesellschaftlichen Ereignissen in der Region und zählt zu den größten zehn Verbrauchermessen in Deutschland. Bei der letzten Festwoche im Jahr 2019 waren mehr als 172.000 Besucher.

