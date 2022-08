Lederhosentraining, Lichterfest, Live-Musik: Das sind unsere zehn Veranstaltungstipps für die Allgäuer Festwoche

Jede Menge Veranstaltungen stehen auf dem Programm der Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten. Wir haben daraus unsere Top-Ten-Tipps für Sie zusammengestellt.

11.08.2022 | Stand: 17:10 Uhr

Was ist bei der Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten los? Zwischen Samstag, 13. August, und Sonntag, 21. August, stehen täglich viele Veranstaltungen im und am Stadtpark auf dem Programm. In diesem Artikel stellen wir die Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Samstag, 13. August: Konzert-Abend mit "Sirachaboys" und "Sassafrass"

Zum Auftakt geht es auf der Stadtpark-Bühne mit zwei Konzerten am Abend ab: Um 20 Uhr treten die "Sirachaboys" auf - und geben Indie-poppige Herzschmerzsongs zum besten. Gegen 22 Uhr folgen "Sassafrass": Die Band spielt in ihrer Live-Show entspannte Reggae-Tunes, treibende Ska-Songs und kraftvolle Punk-Rock-Hymnen.

Sonntag, 14. August: Americana/Folk-Sänger Daniel Kemish im Stadtpark

Auch an Tag zwei konzentriert sich unser Veranstaltungstipp auf die Stadtpark-Bühne: Der gebürtige Engländer tritt um 20 Uhr auf - mit einer Kombination aus Gitarre, Mundharmonika und seiner ergreifenden Stimme. Der Sänger war mit seiner Mischung aus Americana- und Country-Folk-Musik bereits auf Tourneen durch Europa und die USA.

Folk-Sänger Daniel Kemish tritt am Sonntag, 14. August, um 20 Uhr im Stadtpark auf. Bild: Nuno Santor (Archivbild)

Montag, 15. August: "Blasmusik hält jung" mit Orchestern des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds

Richtig zünftig wird es am Montag auf der Bühne im Stadtpark. Unter dem Motto "Blasmusik hält jung" präsentiert der Allgäu-Schwäbische Musikbund (ASM) traditionelle Blasmusik mit mehreren Bezirks-Senioren-Orchestern: Um 11.30 Uhr spielt das ASM-Orchester Sonthofen, um 12.45 Uhr das ASM-Orchester Kaufbeuren, um 14 Uhr das ASM-Orchester Lindau und um 15.15 Uhr das ASM-Orchester Mindelheim.

Dienstag, 16. August: Familientag mit Lichterfest

Am Dienstag ist Familientag auf der Allgäuer Festwoche. Dabei können vor allem junge Besucherinnen und Besucher unter anderem ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Kempten von innen anschauen, sich bei der Aktion "Ein Koffer voller Erinnerungen" an den Ständen der Kunstschule Kempten und des Mach Mit! Museums künstlerisch austoben oder mit der Escapebox Climate Change des Bund Naturschutz Naturerlebniszentrum Allgäu ins Jahr 2100 reisen. Höhepunkt am Familientag ist das traditionelle Lichterfest ab 21 Uhr im Stadtpark mit Live-Musik von "Man n Maid", einer sogenannten Flamer-Show und einem kleinen Feuerwerk.

Das Lichterfest am Familientag im Stadtpark gehört seit Jahren zu den Höhepunkten der Allgäuer Festwoche. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Mittwoch, 17. August: Themen-Tag "Aktiv & Fit" mit Lederhosentraining und Messzelt

Der Seniorentag hat 2022 einen neuen Namen mit neuen Programmpunkten bekommen: Unter dem Motto "Aktiv & Fit" präsentieren sich verschiedene Partner mit Info- und Mitmach-Aktionen für alle Generationen im Stadtpark. Mit dabei sind unter anderem die Motorradstreife des BRK Oberallgäu, der ADFC Kempten-Oberallgäu, die DAV-Sektion Allgäu-Kempten oder das Team des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts Kempten. Im "Messzelt" der Gesundheitsregionplus Kempten-Oberallgäu können Besucherinnen und Besucher mehrere Gesundheitswerte messen lassen. Etwas außergewöhnlich hört sich zudem das Lederhosentraining "Festwochen-Special" um 19.30 Uhr an.

Donnerstag, 18. August: Nachhaltigkeitstag mit "Piepmatz" und Bio-Schnittblumen

Beim Nachhaltigkeitstag am Donnerstag stellen Akteure und Partner ihre Aktionen und Projekte vor: wie der Verein Gemeinwohl Gesellschaft sein Nachhaltigkeitszentrum "Piepmatz", der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) das Thema "Lebensmittel retten", die Stadt Kempten ihren Klimaplan 2035 oder die Öko-Modellregion Oberallgäu-Kempten die Bio-Schnittblumen von Barbara Schäffeler.

Cornelia Beßler aus Bad Hindelang ist beim Allgäuer Mundart-Forum mit dabei. Bild: Günter Jansen (Archivbild)

Freitag, 19. August: So forscht das Allgäu - mit autonomen Fahren und Gründerbühne

Welche Ideen stecken im Allgäu? Das stellt das Start-up-Center der Hochschule Kempten ab 13 Uhr im Stadtpark vor. "Alter Hof sucht neue Liebe" ist ein Projekt der Allgäu GmbH, das Bauernhöfe für neue Nutzungsformen öffnen will (13.45 Uhr). Vertreten sind auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungszentrums Allgäu sowie das Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität, das sich der Forschung zum automatisierten und assistierten Fahren verschrieben hat. Die Digitale Gründerzentrum Allgäu bietet mit der Gründerbühne eine Plattform für junge Start-ups (15.15 Uhr). Zudem zeigt das Robotik-Labor seine Forschungsarbeit (16 Uhr).

Samstag, 20. August: Allgäuer Mundart-Forum mit Volksmusik

Rund um die Themen Kultur, Brachtum und Traditionen dreht sich das Allgäuer Mundart-Forum am Samstag von 12 bis 16 Uhr auf der Bühne von allgäu.tv im Stadtpark. Mit dabei sind die Allgäuer Mundartautoren Cornelia Beßler aus Bad Hindelang, Stefanie Dentler aus Oberstdorf, Mechthilde Reichart aus Mauerstetten und Max Adolf aus Sonthofen. Außerdem treten die Jodlergruppe Freundschaft, die Buchenberger Büchlbläser und die Volksmusikgruppe "Ab und zue" auf.

Sonntag, 21. August: Stadtparkleuchten und Schützenumzug zum Abschluss der Allgäuer Festwoche 2022

Am letzten Tag der Allgäuer Festwoche 2022 stehen gleich zwei Höhepunkte auf dem Programm:

Der Schützenumzug beginnt um 12.15 Uhr mit dem Anschießen der Böllerschützen vor der Allgäuhalle. Gegen 13 Uhr bewegt sich der Umzug von der Kotterner Straße in die Bahnhofstraße und weiter über die Fischerstraße zur Klostersteige bis hin zum Residenzplatz und zur Ehrentribüne. Dort gibt es ein Rahmenprogramm mit dem Heimat und Volkstrachtenverein Unterillertaler Kempten. Der Weg führt anschließend weiter über die Königstraße zum Eingang Ost auf das Festwochen-Gelände. Für den Umzug haben sich 38 Schützenvereine, 15 Musikkapellen, über 20 Böllerschützen und ein Festwagen angemeldet. Die Informationen werden übrigens in mehrere Sprachen übersetzt, insbesondere ins Ukrainische: Flüchtlinge sollen darüber aufgeklärt werden, dass der Schützenumzug eine friedliche und gefahrlose Veranstaltung ist.

beginnt um 12.15 Uhr mit dem Anschießen der Böllerschützen vor der Allgäuhalle. Gegen 13 Uhr bewegt sich der Umzug von der Kotterner Straße in die Bahnhofstraße und weiter über die Fischerstraße zur Klostersteige bis hin zum Residenzplatz und zur Ehrentribüne. Dort gibt es ein Rahmenprogramm mit dem Heimat und Volkstrachtenverein Unterillertaler Kempten. Der Weg führt anschließend weiter über die Königstraße zum Eingang Ost auf das Festwochen-Gelände. Für den Umzug haben sich 38 Schützenvereine, 15 Musikkapellen, über 20 Böllerschützen und ein Festwagen angemeldet. Die Informationen werden übrigens in mehrere Sprachen übersetzt, insbesondere ins Ukrainische: Flüchtlinge sollen darüber aufgeklärt werden, dass der Schützenumzug eine friedliche und gefahrlose Veranstaltung ist. Unter dem Titel Stadtparkleuchten strahlt der Kemptener Stadtpark am Sonntagabend ab 19 Uhr mit verschiedenen Feuer- und Lichtinstallationen - darunter kleine Bodenfeuerwerke, bewegte Flammenbilder und Flammschalen sowie die szenische Inszenierung des kupfernen Pavillondachs der Sparkassentiefgarage. Ihren Abschluss findet die Allgäuer Festwoche in einem Brillantfeuerwerk auf der Zumsteinwiese.

Alle Infos zur Allgäuer Festwoche 2022 finden Sie in unserem Überblick.