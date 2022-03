„Es ist Zeit, Zuversicht zu zeigen“ - Dieses Jahr gibt es eine Festwoche, wie noch keine zuvor war

Die Allgäuer Festwoche wird 2022 wieder stattfinden - allerdings nicht so wie gewohnt. Was bisher dazu bekannt ist.

Von einer Festwoche 2022 war am Montagabend keine Rede mehr, als klar war, dass die Wirtschaftsausstellung dieses Jahr mangels Zelten nicht stattfindet. Von „Sommerfest“ und „Festival“ war im Werkausschuss die bescheidene Rede. In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz stellte die Stadt am Dienstagnachmittag klar: Doch, es soll eine Veranstaltung geben, die auch ohne Messebetrieb den Titel „ Allgäuer Festwoche“ trägt. Ein Programm für die Kulturtage und das Heimatfest werde nun erarbeitet, weit überlegen dem des Stadtparksommers 2021.

Allgäuer Festwoche 2022: Wirtschaftsmesse in Kempten abgesagt

„Wir haben keine Angebote für den Zeltbau bekommen“, begründete Organisationsleiterin Martina Dufner, warum in diesem Jahr keine Aussteller ihre Produkte präsentieren können. Bis vor Kurzem habe es mündliche Zusagen von Spezialfirmen gegeben – diese hätten aber letztlich auch auf eine zweite Ausschreibung nicht reagiert.

An der Vorplanung habe es nicht gemangelt. Das Problem sei, dass etwa auf dem Königsplatz nicht einfach mit Erdnägeln eine Verankerung möglich sei. Die Zelte müssten ausgeklügelten statischen Anforderungen genügen. Zudem seien Aussteller und Besucher eine Qualität gewohnt, die die Messe abhebe von anderen Veranstaltungen.

Absage der Wirtschaftsmesse der Allgäuer Festwoche: Kritik der Stadträte

Aus den Reihen der Stadträte kam dennoch deutliche Kritik: Vor zwei Jahren habe er schon angeregt, die Zelte zu kaufen, die maßgeschneidert waren für den Stadtpark, sagte Festwochenbeauftragter Hans-Peter Hartmann (Freie Wähler). Auch zweitem Bürgermeister Klaus Knoll (Freie Wähler) ist es „unbegreiflich“, dass keine Angebote zu bekommen waren. „Wenn die Festwoche öfter ausfällt, wird es schwer, sie wieder aufleben zu lassen“, sagte Ullrich Kremser (FDP). Für Helmut Berchtold (CSU) war wichtig, „zumindest wieder einen Einstieg zu schaffen“.

Abstriche müssten alle machen, gleichzeitig appellierte er an die Festwirte, mitzuziehen. Joachim Saukel (Freie Wähler) mahnte, sich schon jetzt für 2023 um Zelte zu bemühen. Alle unterstützten die Ankündigung des Oberbürgermeisters, in jedem Fall einen Rahmen zu schaffen für Begegnungen und Geselligkeit. Erna-Kathrein Groll (Grüne) schwebt ein Festivalcharakter für die ganze Familie vor. (Lesen Sie hier einen Kommentar zum Thema.)

Programm für die Festwoche soll bis Anfang Mai stehen

Konzerte, Auftritte von Vereinen, politische Foren, Volksfest – Anfang Mai soll das Programm stehen und von der Kommunalpolitik abgesegnet werden. Bis dahin ist auch zu klären, wie sich die Gastronomie einbringt. Die Festwirte hatten bereits vergangene Wochen in einem Schreiben an alle Stadträte große Sorgen angemeldet um die Gesundheit der Gäste und des Personals.

Als Risiko sehen sie auch die Versorgung mit Produkten und Energie, mögliche Quarantäne-Bestimmungen und explodierende Preise an. „Wir helfen, das Fest zu unterstützen“, sagte Bierzelt-Chef Hans Schmid nun gegenüber unserer Redaktion. Nicht vorstellbar sei indes, das gleiche Angebot zu machen wie in früheren Jahren.

Den „überregionalen Anspruch“ der Allgäuer Festwoche will OB Kiechle dennoch zementieren, dabei den wirtschaftlichen Markenkern nicht beschädigen. Dabei solle man sich nicht von Ängsten leiten lassen. „Es ist Zeit, Zuversicht zu zeigen, in die Hände zu spucken und etwas zu tun.“ In wenigen Jahren soll an den Erfolg bis 2019 angeknüpft werden.

