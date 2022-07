Allgäuer Festwoche 2022: Sind schon alle Tische in den Zelten reserviert?

Keine zwei Monate mehr, dann startet die Allgäuer Festwoche 2022 im Stadtpark Kempten. Sind schon alle Tische in den Gastro-Zelten reserviert?

03.07.2022 | Stand: 07:19 Uhr

In sechs Wochen ist es so weit: Am Samstag, 13. August, eröffnet die Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten nach zwei Jahren coronabedingter Pause. Viele Menschen scheinen sich bereits auf die Traditionsveranstaltung vorzubereiten, nach Angaben der Wirte trudeln täglich Reservierungen für die Tische in den drei Zelten ein. In einem sind sie bereits fast ausgebucht.

"Stift" auf der Allgäuer Festwoche: Auch im Außenbereich gibt es Sitzplätze

Wer auf der Internetseite des „Stift“ Plätze für die Festwoche buchen möchte, der hat nurmehr einen Tag zur Auswahl: Ausschließlich für den letzten Sonntagabend, 21. August, ist es noch möglich, einen Tisch zu reservieren. An den anderen Tagen heißt es: „Ausverkauft“. Stift-Wirt Jürgen Berkmiller freut sich: „Wir waren nach fünf Tagen fast ausgebucht.“ Im Zelt gebe es allerdings auch nur 560 Sitzplätze. Zahlreiche weitere Tische, die vorab jedoch nicht reserviert werden können, stehen im Außenbereich.

Weinzelt-Wirt: "Wir haben noch Kapazitäten"

Auch bei Festwirt Jochen Mörz und seinem Team sind bereits „einige Reservierungen“ eingegangen. Doch er beruhigt: Noch gibt es genug freie Tische. Wenn voraussichtlich Ende kommender Woche klar sei, wie viele Plätze er in dem Bierzelt auf dem Königsplatz tatsächlich anbieten kann, könnten Interessierte im Internet direkt den passenden Tisch buchen. Bis dahin laufe die Reservierung per Mail.

Auch im Weinzelt ist längst noch nicht alles ausgebucht, sagt Wirt Hüseyin Öztürk. „Wir haben noch Kapazitäten.“ Eine Übersicht über die Kontakte und Reservierungsmöglichkeiten gibt es auf der Seite: www.festwoche.com

