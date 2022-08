Allgäuer Festwoche 2022: Stadtrat organisiert Tombola mit kuriosen Preisen

Peter Wagenbrenner hat solange telefoniert, bis er für die Tombola der 71. Allgäuer Festwoche 71 Preise zusammenbekommen hat. Wie und was man gewinnen kann.

03.08.2022 | Stand: 11:46 Uhr

„Spontane Ideen können manchmal gut sein“, sagte CSU-Stadtrat Peter Wagenbrenner während der Pressekonferenz zur Allgäuer Festwoche 2022. Doch es müsse auch jemanden geben, der sagt: Ja, das machen wir. Und genauso sei es mit den Festwochen-Pins und den 71 Preisen gewesen.

Wer einen der Preise gewinnen möchte, muss sich ein Allgäuer-Festwochen-Ansteck-Pin kaufen

Wagenbrenner hatte die Idee, eine Tombola für die 71. Allgäuer Festwoche auf die Beine zu stellen. Passend dazu sollte es 71 Gewinne geben. Gesagt, getan – beziehungsweise ans Telefon gesetzt, sobald er die Zustimmung erhielt. Wagenbrenner habe vier Stunden lang telefoniert, bis er sein Ziel erreichte. Der Gesamtwert der Preise: mehr als 20.000 Euro.

Damit stand der Tombola nichts mehr im Weg. Teilnehmen kann, wer sich einen Festwochen-Pin kauft. Auf der Vorderseite zu sehen ist das aktuelle Festwochenplakat. Auf der Rückseite ist eine Nummer eingraviert. Am Ende der Festwoche wird für jeden der 71 Preise eine Nummer gezogen. Lesen Sie auch: Das ist das Plakat zur Allgäuer Festwoche 2022.

Das sind die Preise bei der Tombola auf der Allgäuer Festwoche 2022

Die Gewinne sind zum Teil kurios: Ein Gasthaus zum Beispiel steuert ein Jahr lang ein Schnitzel plus Getränk bei. Außerdem gibt es unter anderem eine Glasreinigung in den eigenen vier Wänden, eine Reise, eine Palette Pellets, Fußpflege, eine Auto-Ladung Getränke, eine Ballonfahrt sowie eine Festwochen-Komplettausstattung zu gewinnen. „Mein herzlicher Dank geht an alle Sponsoren“, sagte Wagenbrenner.

Die kleinen Ansteck-Pins gibt es für 4,50 Euro ab sofort in der Kemptener Tourist-Information oder während der Festwoche an einem Stand an der Königstraße.

