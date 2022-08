Die Fahrgastzahlen in den Nachtbussen der Allgäuer Festwoche 2022 brechen um zwei Drittel ein. Auch in den Taxis fehlt die Kundschaft.

18.08.2022 | Stand: 17:14 Uhr

Andere Festwoche, anderes Verhalten im Verkehr: Im Gegensatz zu früheren Jahren lassen sich weniger Gäste nach Hause chauffieren. Um zwei Drittel hat sich die Zahl der Fahrgäste in den Nachtbussen verringert. Wobei die Besucherzahlen am Donnerstagmittag bereits auf 130.000 geklettert waren. Auch in den Taxis setzt die Nachfrage erst später ein.

