Nach dem Hin und Her im Vorfeld der Allgäuer Festwoche sickern neue Details für 2022 durch. Welche Gastronomen sind heuer dabei? Erste Namen sickern durch.

27.04.2022 | Stand: 17:08 Uhr

Die Planungen für die diesjährige Festwoche laufen auf Hochtouren. Nach dem Hin und Her im Vorfeld werden nach und nach weitere Details bekannt. So heißt es nun, dass es neben der abgespeckten Wirtschaftsausstellung auch ein oder zwei große Gastro-Zelte geben soll. Was ist dran an dem Stadtgespräch?

