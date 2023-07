Noch einen Monat bis zur Festwoche 2023 - diese Neuerungen stehen fest

In einem Monat startet die Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten: Das ist der aktuelle Stand zu Programm, Ausstellung und den Nachtbussen. Und wo gibt's Karten?

11.07.2023 | Stand: 13:54 Uhr

Nach dem Stadtfest ist in Kempten vor der Festwoche. Bis zum 11. August vergeht gerade noch ein Monat, ehe die Allgäuer Festwoche startet. Klar, dass im Hintergrund E-Mails zwischen Ausstellern und Veranstaltungs-Team hin und her rauschen. Auf die Verkehrssituation legen die Stadträte heuer ein besonderes Augenmerk. Wie berichtet, sind die „Lumpensammler“ – also die Nachtbusse ins Umland – in diesem Jahr deutlich ausgedünnt. Im Werkausschuss gab es dazu unterschiedliche Meinungen.

