Kult-Getränk auf der Festwoche: Darum heißt die "Vierspurige" nicht überall "Vierspurige"

Die "Vierspurige" ist das Kult-Getränk auf der Allgäuer Festwoche. Das Namensrecht liegt jedoch bei einem einzelnen Wirt. Dürfen die anderen sie noch so nennen?

17.08.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Wer auch nur einmal in seinem Leben die Allgäuer Festwoche in Kempten besucht hat, weiß, was es mit der "Vierspurigen" auf sich hat. Dabei geht es nicht um eine besonders breite Straße, sondern vielmehr um das Kultgetränk der Festwoche schlechthin. Man nehme einen Rotwein, einen Weißwein, etwas Mineralwasser und eine Zitronen-Limonade - fertig ist die Mische.

