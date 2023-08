Die Allgäuer Festwoche startet - das müssen Sie wissen

Allgäuer Festwoche in Kempten: Das größte Volksfest in der Region wird am Samstag eröffnet. 261 Aussteller sind auf der Wirtschaftsmesse tagsüber vertreten. Abends gehört es für viele Allgäuer zum guten Ton, sich in Tracht zu zeigen. Stimmung gibt es in den Gastronomiezelten und vor der Bühne im Stadtpark.