Oberallgäuer kritisieren reduziertes Busangebot während der Festwoche

Im Oberallgäu wird Kritik laut am überarbeiteten, aber immer noch stark reduzierten ÖPNV-Konzept für die Festwoche. Manche wollen nun selbst Busse losschicken.

21.07.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Kein zusätzliches Nachtbus-Angebot während der Allgäuer Festwoche – diese Nachricht sorgte für Kritik. Die Stadt Kempten überarbeitete daraufhin ihr Konzept, bietet nun abends zusätzliche Busse an den Hauptbahnhof an sowie nach Lauben und Waltenhofen an. Wie findet man das im Oberallgäu? Die Reaktionen fallen sehr unterschiedlich aus.

Landrätin Indra Baier-Müller sagt: „Dass es nicht möglich war, ein umfassendes Nachtbuskonzept für den Landkreis zu realisieren, finde ich bedauerlich – aber vor dem Hintergrund der finanziellen und personellen Herausforderungen, die mit solch einem Angebot verbunden sind, auch nachvollziehbar.“ In den zusätzlichen Bussen zum Hauptbahnhof Kempten sieht sie einen guten Kompromiss. „Die Gäste haben so immerhin die Möglichkeit, mit dem Zug in die Peripherie zu kommen.“ Ob das ein tragfähiges Konzept auch für die Zukunft sein kann, sei im engen Austausch mit den Städten und Gemeinden zu beobachten.

Ergänzend stehe das Sachgebiet ÖPNV des Landratsamtes in Kontakt mit Oberallgäuer Kommunen, die nun auf eigene Kosten eine Nachtbuslinie ermöglichen wollen. „Dieses individuelle Engagement der Gemeinden freut mich sehr“, sagt Baier-Müller.

Kaum mehr Nachtbusse ins Oberallgäu - wie sollen Besucherinnen und Besucher nach Hause kommen?

Zu diesen Gemeinden zählt Dietmannsried im Norden des Landkreises. Bürgermeister Werner Endres wertet das aktualisierte Konzept der Stadt als „Halb- oder Viertellösung“ für seine Gemeinde: Per Zug können seine Bürgerinnen und Bürger nun nach Dietmannsried fahren. „Aber wir haben auch noch fünf Ortsteile.“ Viel mehr sei das neue Angebot daher nicht wert. Er hatte sich mit einem Brief an Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle gewandt – nicht mit dem gewünschten Ergebnis, wie sich nun zeigt.

Dietmannsried will deshalb für die Wochenenden der Festwoche eine eigene Busverbindung einrichten. Es fehle weder an Fahrkräften noch an Fahrzeugen, in der Gemeinde sind zwei Busunternehmen ansässig. Nun seien noch bürokratische Themen mit der Mona oder der Regierung von Schwaben zu klären. „Wenn die Mona fährt und wir bezahlen das – dann würden wir wahrscheinlich auch das machen.“ Endres will sich auch mit Nachbargemeinden noch kurzschließen. Einen ersten Auftritt des schon länger diskutierten Ringbusses hält er aber für unwahrscheinlich angesichts der Fahrtdauer.

Allgäuer Festwoche 2023: Spätbusse in Kemptener Umland gestrichen

Selbst einen Bus loszuschicken, ist für Weitnau keine Option. Nicht leistbar sei das für die Verwaltung und auch nicht ihre Aufgabe, sagt Bürgermeister Florian Schmid. Seiner Gemeinde bringen die zusätzlichen Verbindungen zwischen Festgelände und Hauptbahnhof nichts: „Das Isny-Bähnle wurde leider in den 80er-Jahren stillgelegt.“ Für Weitnau wünsche er sich auch ganzjährig Verbesserungen im ÖPNV. „Die Tendenz ist aber, dass es eher schlechter wird.“ Und das, obwohl immer mehr ein Ausbau des Nahverkehrs gefordert wird. Dass die gegenteilige Entwicklung nun auch die Festwoche betrifft, bringe ihn zu der Frage: „Legt man überhaupt Wert auf Besucher von Außerhalb?“

In Haldenwang überlegen nun sogar Bürger, selbst Busunternehmen zu beauftragen, erzählt Martin Fackler, Vorsitzender der Klausen Börwang. Er spricht von einem extremen Misstand. „Das Taxiangebot deckt bei Weitem nicht den Bedarf.“ Auch zahlreiche Fahrgemeinschaften könnten das Problem nicht lösen.

ÖPNV zur Allgäuer Festwoche: Jetzt laufen Planungen für Alternativen

Das Argument der Stadt, das Defizit sei zu hoch, lasse er ebenfalls nicht gelten: „Es wurde ja nicht mal versucht, den Preis anzuheben.“ Er sei überzeugt, dass die Menschen dazu bereit wären. Fahrten zu reduzieren, wäre aus seiner Sicht nachvollziehbar; beinahe sämtliche Festwochen-Nachtbusse ganz zu streichen – das hält er für fatal und nicht mehr zeitgemäß.

„Das ist ein absolutes Unding“, schimpft Thomas Pfluger, Gemeinderat in Wildpoldsried. Bürgermeisterin Renate Deniffel hatte ebenfalls überlegt, Busse über ein Unternehmen im Ort loszuschicken. Sie erkundigte sich und erhielt eine ernüchternde Antwort. Offenbar dürfen Fahrgäste nur im Linienverkehr in den Bussen stehen, sonst müssen sie sitzen, erklärt sie. Mit dieser Vorgabe seien auch Haftungsfragen verbunden. „Also das kann man knicken.“

Bürgermeister von Immenstadt und Oberstaufen zeigen Verständnis

Die Bürgermeister von Immenstadt und Oberstaufen, deren Kommunen nun per Bus-Bahn-Kombination angebunden sein werden, zeigen sich hingegen verständnisvoll angesichts etwa des Fachkräftemangels. Nico Sentner (Immenstadt) beobachtet zudem, dass eher junge Besuchende sich zunehmend per Fahrgemeinschaften organisieren. Martin Beckel (Oberstaufen) fände zwar spätere Verbindungen wünschenswert. Jedoch: „Ich denke, es lässt sich so auch gut und ausreichend feiern.“