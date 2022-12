Jetzt steht der neue Wirt fürs Bierzelt bei der Allgäuer Festwoche fest

Die Vorbereitungen für die Allgäuer Festwoche 2023 sind in vollem Gange. Jetzt steht fest, wer im August das große Festzelt auf dem Königsplatz betreibt.

23.12.2022 | Stand: 10:49 Uhr

Es ist noch mehr als ein halbes Jahr hin, doch die Vorbereitungen für die Allgäuer Festwoche 2023 sind in vollem Gange. Jetzt steht fest, wer im August das große Festzelt auf dem Königsplatz betreibt. Mehrere Gastronomen hatten laut Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle Interesse bekundet. Die Entscheidung fiel nun auf Klaus Richter mit seinem Bierzeltbetrieb Römersperger-Richter, den viele Allgäuer vom Tänzelfest in Kaufbeuren kennen.

Allgäuer Festwoche 2023: Klaus Richter betreibt das Bierzelt auf dem Königsplatz fünf Jahre lang

Der Werkausschuss hat sich in einer nicht-öffentlichen Sitzung für den Gastronomen aus Eggenfelden (Landkreis Rottach-Inn) entschieden. Wie berichtet, hatte der Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb die Bewirtung des Festzeltes für fünf Jahre ausgeschrieben. Nach Informationen aus der Stadtverwaltung forderten insgesamt elf Unternehmen und Privatpersonen die Unterlagen an. Zum Bewerbungsschluss hätten letztlich zwei vollständige Bewerbungen und einige Interessensbekundungen mit unvollständigen Angaben oder Sonderwünschen vorgelegen.

Aus den Reihen der Kemptener Gastronomen bewarb sich demnach niemand. Neben Richter habe ausschließlich der Ostallgäuer Jochen Mörz mit seinem gleichnamigen Festzeltbetrieb eine Bewerbung abgegeben. Mörz war in diesem Jahr kurzfristig eingesprungen, als die Stadt plötzlich ohne Wirt für das Bierzelt auf dem Königsplatz dagestanden war. Die bisherigen Festwirte hatten ihre Teilnahme aus verschiedenen Gründen zurückgezogen.

Der neue Wirt bei der Allgäuer Festwoche 2023 ist von anderen bayerischen Volksfesten bekannt

Nachdem beide Bewerber sich und ihre Konzepte im Werkausschuss vorgestellt haben, folgte eine intensive Diskussion, die nach Angaben der Stadt schließlich in der Entscheidung für Richter mündete. Bei der „Römersperger + Richter Bierzeltbetrieb GmbH“ handele es sich um ein Familienunternehmen, das in dritter Generation geführt wird und in Bayern eine Vielzahl von Volksfesten veranstaltet. Bereits seit 57 Jahren betreibt sie das Festzelt beim Tänzelfest in Kaufbeuren.