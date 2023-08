Zaunkletterer werden angezeigt: Mit der Polizei auf der Allgäuer Festwoche

Die Polizei hat auf der Allgäuer Festwoche viel zu tun: Da gibt es eine vermisste Frau, Schüsse in der Kemptener Innenstadt und Gespräche, die viel bewirken.

20.08.2023 | Stand: 20:34 Uhr

Als Schüsse in der Kemptener Innenstadt fallen, ist die Polizei schnell da. In wenigen Minuten hat sie den Mann gestellt, der geschossen hat. Die Lage ist unter Kontrolle. Es stellt sich heraus: Er hatte eine Schreckschusspistole. Einen Tag später kommt ein Senior allein nach Hause. Er war mit seiner Frau auf der Festwoche in Kempten. Dort verloren sich die beiden. Nach einer Nacht im Freien wurde die 83-Jährige von der Polizei gefunden – außerhalb des Festwochengeländes und wohlauf. In beiden Fällen waren Beamte im Einsatz, die in der Festwochen-Wache arbeiten, also schon in der Nähe waren. Ihre Aufgaben enden nicht am Zaun der Veranstaltung. Sven-Oliver Klinke, Leiter der Polizeiinspektion Kempten, gewährt uns einen Einblick.

