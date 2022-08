Allgäuer Festwoche: Kettenkarussell "defekt" - oder fehlt nur ein Gutachten?

Rätselraten auf der Festwoche: Warum steht das Karussell und wie lange? Laut Rathaus konnte der Betrieb "rein aus Formalien nicht aufrechterhalten werden".

18.08.2022 | Stand: 14:37 Uhr

Das Kettenkarussell mitten auf dem kleinen Jahrmarkt der Allgäuer Festwoche ist derzeit abgesperrt. „Defekt“ steht auf einem Schild am Fahrgeschäft. In der Stadtverwaltung heißt es allerdings auf Nachfrage unserer Redaktion, das Karussell sei nicht defekt. Was ist da los? Offenbar fehlt wohl für den Betrieb des Fahrgeschäfts nur eine Art Bescheinigung oder Gutachten vom TÜV. Die Festwochenleitung war zu dem Thema nicht zu erreichen. (Hier lesen Sie: So geht es heute auf der Festwoche weiter - aktuelle Fotos und Infos)

Vonseiten der Stadtverwaltung heißt es dazu nur, dass Veranstalter und Behörden die vorgelegten Unterlagen des Fahrgeschäftes geprüft hätten. Der Betrieb durfte demnach aufgenommen werden; allerdings gab es eine „behördliche Fristsetzung zur Nachreichung weiterer Unterlagen“. Danach verstrich offenbar die gesetzte Frist, ohne dass die geforderten Papiere vorgelegt wurden. „Durch das Fehlen der Unterlagen zur festgesetzten Frist konnte der Betrieb rein aus Formalien nicht aufrechterhalten werden“, heißt es im Büro des Oberbürgermeisters weiter. (>>>Hier lesen Sie: Allgäuer Festwoche: Im Bierzelt fehlten Servicekräfte - Wartezeiten)

Es habe sich zu keiner Zeit um einen Defekt gehandelt, teilt eine Sprecherin der Stadtverwaltung weiter mit. „Zu jederzeit war und ist das Fahrgeschäft betriebssicher.“

Wann kann der Betrieb wieder aufgenommen werden? Laut Rathaus liegt das nur an fehlenden Unterlagen

Es bleibt offen, warum dann an dem Kettenflieger „defekt“ steht – und ebenso, ob und wann er sich wieder dreht. Zitat aus dem Rathaus: „Mit Nachreichung der Unterlagen kann der Betrieb jederzeit wieder aufgenommen werden.“

