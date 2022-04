Chefin der Allgäuer Festwoche gibt Posten ab: "Die öffentlichen Anfeindungen haben mich zutiefst erschüttert"

Nach heftigen Vorwürfen wegen der Querelen um die Allgäuer Festwoche bittet Martina Dufner Kemptens OB um Versetzung. Sie sei öffentlich angefeindet worden.

14.04.2022 | Stand: 10:58 Uhr

Festwochen-Chefin Martina Dufner zieht Konsequenzen nach der Kritik an ihrer Arbeit. "Die öffentlichen persönlichen Anfeindungen einiger Stadträte in der Allgäuer Zeitung haben mich zutiefst erschüttert", schreibt sie in einem öffentlichen Brief an Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle. "Ein solches Vorgehen, bei dem es allem Anschein nach nicht in erster Linie um die Sache, sondern um die Person geht, hinterlässt bei mir und meinem persönlichen Umfeld sowie beim gesamten Team tiefe Blessuren." Dufner bittet Kiechle um "eine zeitnahe Versetzung in ein anderes gleichwertiges Aufgabengebiet bei der Stadtverwaltung". Mehr zu den Vorwürfen gegen die Festwochen-Leiterin lesen Sie hier: Festwochen-Beauftragter Hans-Peter Hartmann kritisiert Organisatorin Martina Dufner.

Festwochen-Chefin Martina Dufner: Die gewaltigen Herausforderungen sind in einem "derart von Misstrauen und Vorwürfen geprägten Umfeld nicht zu meistern"

Die Herausforderungen, vor denen die Festwoche nach Pandemie und Krieg stehe, werden aus Sicht von Dufner gewaltig sein "und in einem derart von Misstrauen und Vorwürfen geprägten Umfeld nicht zu meistern". Vielmehr sei es erforderlich, dass die verantwortliche Organisationsleitung, der Beauftragte und die politischen Gremien zusammenstehen, an einem Strang ziehen und vertrauensvoll zusammenarbeiten. "Ich bedaure zutiefst, dass dies in der aktuellen Konstellation nicht möglich ist", schreibt Dufner an Kiechle.

Weiter bringt sie ihr Unverständnis und ihre Enttäuschung über die aktuellen Geschehnisse zum Ausdruck: "Jahrelang war die Festwoche unter meiner Führung unter den Top Ten der erfolgreichsten Verbrauchermessen in Deutschland. In Zeiten sinkender Besucherzahlen bei vergleichbaren Messen gelang es der Festwoche stets, attraktiv zu bleiben." Nahezu 90 Prozent der Aussteller seien Stammkunden. "Während andere Messen Aussteller akquirieren mussten, gab es bei uns Auswahlverfahren, wir hatten den Luxus, Ausstellerwünsche ablehnen zu müssen." Umfragen unter Besuchern, Ausstellern und auch Stadträten (zuletzt 2020) hätten der Festwoche die ganzen Jahre eine hohe Attraktivität und eine gute Arbeit seitens der Organisatoren bescheinigt.

Als Gesamtverantwortliche hatte Festwochen-Leiterin Martina Dufner das Gesamte im Blick

"Seit meinem Dienstantritt 2009 gab es immer wieder neue Herausforderungen, vom Zutrittssystem, elektronischen Kassen, Vorverkauf und Besucherzählung über die immer umfangreicher werdenden Sicherheitsanforderungen nach der Love-Parade-Katastrophe im Jahr 2010, bis zu teils gravierenden Anpassungen der Festwoche an bauliche Veränderungen im und um das Festwochengelände", schreibt Dufner. Als Gesamtverantwortliche sei es ihre Aufgabe gewesen, das Gesamte im Blick zu haben und am Ende unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine attraktive, aber dennoch genehmigungsfähige Großveranstaltung daraus zu organisieren.

"Die zahlreichen unterschiedlichen Einzelinteressen mussten im Zweifel dem Gesamten untergeordnet werden. Aus diesem Grunde wird es bei einer solchen Veranstaltung niemals möglich sein, es jedem recht zu machen." Diese Abwägungen habe sie in vergangenen Jahren "nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der Stadt Kempten" und im Rahmen dessen, was in dem "eng geschnürten Korsett eines städtischen Eigenbetriebes" möglich gewesen sei, getroffen.

"Ich bedanke mich bei Ihnen für das ausgesprochene Vertrauen, gleichzeitig bedanke ich mich beim Personalrat und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen für Ihren Zuspruch und nicht zuletzt bei meinem ganzen Team für die Unterstützung gerade in schwierigen Zeiten und die gute und professionelle Zusammenarbeit", heißt es in dem Brief weiter. "Ich bin selbstverständlich bereit, mit meinem über die vielen Jahre erworbenen Wissen und meinen Erfahrungen auch über die Beendigung meiner bisherigen Tätigkeit hinaus, zur Verfügung zu stehen. Das gesamte Team und ich arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, eine attraktive Allgäuer Festwoche 2022 auf die Füße zu stellen." Im Sinne einer weiterhin erfolgreichen Allgäuer Festwoche müssten die Weichenstellungen für 2023 ebenfalls zeitnah erfolgen. "Falls ich hier behilflich sein kann, lassen Sie mich dies gerne wissen."

Reaktion von Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle: Bedauern und Verständnis

Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle drückt in einer Stellungnahme zu dem Rücktritts-Gesuch der Festwochen-Chefin sein Bedauern aus, er könne die Beweggründe von Martina Dufner aber "voll und ganz nachvollziehen", sagt er. Es handele sich um eine persönliche Entscheidung, die es zu akzeptieren und respektieren gelte. Martina Dufner habe über ein Jahrzehnt als Chefin der Allgäuer Festwoche die Erfolgsmarke mitgeprägt und maßgeblich weiterentwickelt. "Ich bin Frau Dufner sehr dankbar, dass sie mit ihrem Team weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten will, eine attraktive Allgäuer Festwoche 2022 auf die Beine zu stellen. Denn ihre Erfahrung und Expertise ist dabei unverzichtbar.“