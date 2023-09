Weiter Diskussionen zur Herkunft der Vierspurigen

Ein 71-Jähriger kennt das Festwochen-Getränk schon aus den 1980er-Jahren, wenn auch unter anderem Namen. Eine Spur führt zum Öschlesee.

Viele Spuren führen zur Vierspurigen. Oder auch: Erfolg hat viele Väter. Der Mix aus Zitronenlimo, Mineralwasser, Rot- und Weißwein gilt als Kultgetränk bei der Allgäuer Festwoche. Hat es eine durstige Besucherin namens Marie erfunden oder 1998 Festwochen-Wirt Fritz Binser?

Die Frage nach der Herkunft sorgt weiter für Diskussionen. Nun kommt heraus: Das Mixgetränk, dessen Namen sich Wirt Michael Heel gesichert hat, ist älter als gedacht. Darauf verweist Willie Jerkovits aus Kempten, den die Herkunftssuche des „neuzeitlich als Vierspurige vermarkteten Getränks köstlich amüsiert“.

Die älteste Spur der Vierpsurigen führt zum Öschlesee zurück in die 1980er-Jahre

Die älteste Spur führt nun zum Öschlesee. Die Geburtsstunde der Mischung aus Weißwein, Rotwein, Zitronenlimonade und Sprudelwasser geht laut Jerkovits in die 1980er-Jahre zurück. Damals habe sie „Schwalben-Maß“ geheißen – kreiert von Mitgliedern der „Öschle-Schwalben“.

„Öschle-Schwalben“ sowie Fußballer aus Kottern und Kempten spielten an der Schnur

Das steckt dahinter: Um 1980 und später trafen sich im Seebad am Öschlesee Familien aus Kottern, Sulzberg und Kempten. Sie gründeten laut Jerkovits einen Verein, nannten sich in Anlehnung an die Zugvögel „Öschle-Schwalben“, weil sie nur im Sommerhalbjahr an den See kamen. Der 71-Jährige erinnert an „legendäre, äußerst unterhaltsame und spannende Schnürle-Turniere“. An dem Fußball-Spiel über eine Schnur in Vierer-Teams hätten sich „Öschle-Schwalben“ sowie Fußballer aus Kottern und Kempten beteiligt. (Lesen Sie hier: Oben-ohne-Baden in Kempten und dem Oberallgäu: Wo ist es erlaubt?)

Die Verlierer mussten demnach am Seebad-Kiosk immer ein Getränk ausgeben. Und zwar eine Maß aus je einem Viertelliter Weiß- und Rotwein, Zitronenlimo und Mineralwasser. Ihr Name: Schwalben-Maß. Bier wäre in der Sommerhitze nicht das Richtige gewesen, erklärt Jerkovits, ein Radler zu langweilig. Der Kemptener sagt aber auch, dass die „vierspurige“ Schwalben-Maß für die Gruppe damals ein Gag gewesen sei. Man habe nie daran gedacht, dieses Getränk der Öffentlichkeit zu präsentieren, zu patentieren oder zu vermarkten. (Lesen Sie auch: Regeln in Kempten: Wochenmarkt, Parkgebühren, Tauben füttern - was erlaubt ist und was nicht)

Schon die Römer wussten: Pater semper incertus est – der Vater ist immer ungewiss

„Wir gönnen den Geschäftsleuten den Verkaufserfolg und die Erfindung des Namens „Vierspurige“, betont Jerkovits. Das Getränk sei vielleicht ab 1998 auf der Festwoche publik gemacht worden, erfunden worden sei es aber früher. Jerkovits schließt auch nicht aus, dass das Mix-Getränk an anderen Stellen sogar schon vor den 80er-Jahren zusammengemischt wurde. In der Römerstadt Kempten mit Wurzeln in der Antike mag da vielleicht ein lateinisches Sprichwort trösten: Pater semper incertus est – der Vater ist immer ungewiss.

Oder ist die Vierspurige ein Abkömmling der Laternenmaß?

Anderer Gedanke: Vielleicht ist die heutige Vierspurige ja auch ein Abkömmling der früher verbreiteten Laternenmaß – einer Mischung von Wein (selten auch Bier) mit Kirschlikör und Zitronenlimonade oder Wasser.