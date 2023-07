Eine Geschichte über Freundschaft 2023 auf "Europas schönster Freilichtbühne"

Ist die Freilichtbühne in Altusried "Europas schönste Freilichtbühne"? Das müssen sie 2023 über die Freilichtbühne im Oberallgäu wissen.

Im Allgäu und weit darüber hinaus gilt die Freilichtbühne in Altusried als "Europas schönste Freilichtbühne". Das liegt einmal an der atemberaubenden Naturkulisse oder an der überdachten Holztribüne mit 2500 Sitzplätzen.

Für das einmalige Flair sorgen aber auch die vielen hundert Altusrieder selbst, die vor und hinter den Kulissen immer wieder tausenden Zuschauern ein unvergessliches Theatererlebnis bescheren. Die Menschen aus Altusried im Oberallgäu bauen oft spektakuläre Bühnenbilder für ihre Allgäuer Freilichtbühne. Sie nähen Kostüme selbst, für ihren Auftritt lernen sie kämpfen, fechten oder reiten.

"Wir sind das Freilichtspiel", heißt es selbstbewusst auf der Website der Allgäuer Freilichtbühne Altusried. Passend zum Programm, passend zu den Stücken, die regelmäßig aufgeführt werden. Allen gemein ist der Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit - das große Thema der Allgäuer Freilichtspiele.

Auf der Allgäuer Freilichtbühne in diesem Jahrtausend

2023: Ronja Räubertochter

2022: Schiller & Der Bayerische Hiasl: Wir Räuber

2019: Artus

2016: Robin Hood

2013: Don Quijote

2009: Andreas Hofer

2005: Jungfrau von Orleans

2002: Wilhelm Tell

Hier gibt es Karten für die Allgäuer Freilichtbühne 2023

Die Freilichtbühne hat zu diesen Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag: 9 bis 12 Uhr sowie am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 16 bis 18 Uhr. 08373 / 9 22 00 ist die Karten-Hotline während der Öffnungszeiten. Karten-Reservierung und Karten-Bestellung geht auch per E-Mail bei der Freilichtbühne Altusried.

Termine von Ronja Räubertochter in Altusried 2023

"Ronja Räubertochter" ist ein Roman von Astrid Lindgren und steht zwischen dem 8. Juli und 6. August 2023 bei der Freilichtbühne Altusried auf dem Programm. Hier sind die Termine:

Samstag, 8. Juli, 17 Uhr

Sonntag, 9. Juli, 16 Uhr

Freitag, 14. Juli, 17 Uhr

Samstag, 15. Juli, 17 Uhr

Sonntag, 16. Juli, 16 Uhr

Freitag, 21. Juli, 17 Uhr

Samstag, 22. Juli, 17 Uhr

Sonntag, 23. Juli, 16 Uhr

Freitag, 28. Juli, 17 Uhr

Samstag, 29. Juli, 17 Uhr

Sonntag, 30. Juli, 16 Uhr

Freitag, 4. August, 17 Uhr

Samstag, 5. August, 17 Uhr

Sonntag, 6. August, 16 Uhr

Darum geht es 2023 in dem Sommermärchen Ronja Räubertochter

"Ronja Räubertochter" ist ein Roman von Astrid Lindgren, der die Geschichte der jungen Ronja erzählt. Ronja ist die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis und wächst in einer Räuberbande mitten im Wald auf. Eines Tages trifft sie auf Birk, den Sohn des rivalisierenden Räuberhauptmanns Borka. Obwohl ihre Väter Feinde sind, entwickeln Ronja und Birk eine tiefe Freundschaft.

"Ronja Räubertochter" erzählt eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Toleranz und den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Astrid Lindgren gelingt es mit diesem Roman, sowohl jungen als auch erwachsenen Lesern wichtige Lebenslektionen zu vermitteln.

Wie komme ich zur Allgäuer Freilichtbühne?

Wer nicht mit dem Auto anreisen will, kann auch den Bus nehmen. Verschiedene Unternehmen bieten Fahrten aus verschiedenen Orten an unterschiedlichen Terminen an, darunter zum Beispiel aus Augsburg, Lochau oder Lindenberg.

Ist die Freilichtbühne in Altusried barrierefrei?

Auf den Rängen der Freilichtbühne Altusried gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer. Außerdem gibt es extra Parkplätze, auf denen mit dem Parkausweis G geparkt werden darf. Von dort geht es direkt barrierefrei zu den Rollstuhlplätzen.

Konzerte beim Sommer-Festival 2023 auf der Allgäuer Freilichtbühne Altusried 2023

Martina Schwarzmann , Donnerstag, 24. August, 19.30 bis 22 Uhr

, Donnerstag, 24. August, 19.30 bis 22 Uhr Hubert von Goisern , Freitag, 25. August, 19.30 bis 22 Uhr

, Freitag, 25. August, 19.30 bis 22 Uhr Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten , Samstag, 26.8., 17.30 bis 22 Uhr

, Samstag, 26.8., 17.30 bis 22 Uhr Revolverheld , Sonntag, 27. August, 19.30 bis 22 Uhr

, Sonntag, 27. August, 19.30 bis 22 Uhr Abbamania - The Show , Dienstag, 29. August, 19.30 bis 22 Uhr

, Dienstag, 29. August, 19.30 bis 22 Uhr Melissa Naschenweng , Mittwoch, 30.August, 19.30 bis 22 Uhr

, Mittwoch, 30.August, 19.30 bis 22 Uhr Dicht & Ergreifend , Donnerstag, 31. August, 19.30 bis 22 Uhr

, Donnerstag, 31. August, 19.30 bis 22 Uhr Santiano , Freitag, 1. September, 19.30 bis 22 Uhr

, Freitag, 1. September, 19.30 bis 22 Uhr Howard Carpendale , Samstag, 2. September, 19.30 bis 22 Uhr

, Samstag, 2. September, 19.30 bis 22 Uhr Werner Schmidbauer & Martin Kälberer, Sonntag, 3. September, 19.30 bis 22 Uhr

Das ist los in 2025 auf der Freilichtbühne in Altusried

In Altusried warten sie nach der Saison gespannt das Jahr 2025. Dann jährt sich der Bauernkrieg zum 500. Mal. Veranstaltungen erinnern an den Aufstand und seine blutige Niederschlagung. Beim nächsten großen Freilichtspiel im Sommer 2025 wollen die Altusrieder den Bauernkrieg im Allgäu auf ihre Open-Air-Bühne bringen. Der Allgäuer Bauernkrieg war schon 1986 und 1999 Thema auf der Altusrieder Freilichtbühne.