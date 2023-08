Allgäuer Heubühne in Oberschwarzenberg: Sopranistin Andrea Jörg begeistert

Allgäuer Sopranistin Andrea Jörg zeigt sich beim zweiten Auftritt auf der eigenen „Allgäuer Heubühne“ in Oberschwarzenberg auch von ihrer komödiantischen Seite.

14.08.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Das fängt ja gut an – im wahrsten Sinne des Wortes: „Heut gang i nina no“, singt Andrea Jörg, rollt unschuldig-schelmisch die Augen und sorgt zum Auftakt ihres Konzerts auf ihrer „Allgäuer Heubühne“ in Oberschwarzenberg für eine beschwingte Atmosphäre. Gut möglich, dass sich einige der knapp 200 Zuhörerinnen und Zuhörer noch an das Original erinnern: Mit „Rum and Coca Cola“ landeten die Andrew Sisters 1944 ihren größten Hit. Und wie Andrea Jörg diesen locker-frech ins Allgäuerische überführt, ist gleichsam ein Hörerlebnis und Schauvergnügen.

