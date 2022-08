Allgäuer Heubühne von Andrea Jörg hat Feuertaufe bestanden

Sängerin Andrea Jörg zieht beim Premierenabend ihrer „Allgäuer Heubühne“ in Oberschwarzenberg alle Register ihres Könnens. 180 Zuhörer sind begeistert.

23.08.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Andrea Jörg hat es geschafft. Ihre „Allgäuer Heubühne“ in Oberschwarzenberg findet großen Anklang. Zum Eröffnungskonzert kamen über 180 Besucher aus dem gesamten Allgäu. Sie erlebten eine Premiere mit einem breit angelegten Crossover-Programm und waren begeistert. Mit Familie und Freunden hatte die Sängerin die Tenne ihres Bauernhofes zu einem Ort für Musik und Gesang ausgebaut.

Das Premieren-Publikum, das die große Fläche des ehemaligen Wirtschaftsraumes ausfüllt, wird mit einem beeindruckend vielseitigen Repertoire belohnt. Die Sängerin Andrea Jörg kredenzt einen bunten und äußerst unterhaltsamen Strauß mit Liedern aus Oper, Operette, Musical, Pop und Schlager. Sie nimmt sich die Freiheit, das zu singen, was ihr am Herzen liegt und was sie geprägt hat. Nebenbei und unprätentiös zeigt sie so die enorme Bandbreite ihrer stimmlichen Möglichkeiten von Koloratur bis Jodler.

Stimmungsvolles von Pucccini, Gounod und aus dem Füssener Ludwig-Musical

Die 33-Jährige beginnt mit fordernden, aber stimmungsvollen Gipfelwerken von Gounod (Je veux vivre) und Puccini (O mio babbino caro). An das Lied „Rosen ohne Dornen“, das sie als Sisi im Musical „Ludwig2“ im Festspielhaus in Füssen singt, schließt sie den anspruchsvollen „Erzherzog-Johann-Jodler“ an und gleitet dann elegant in den internationalen Hit „Besame mucho“ und in Simon & Garfunkels Pop-Ballade „Bridge over troubled water“ über.

Pop-Songs, Schlager, Chansons und Lieder in Allgäuer Mundart

Erstaunlich und ansteckend dabei die Unbekümmertheit und Leichtigkeit, mit der Andrea Jörg von der E- in die U-Musik wechselt. Sie versteht es überzeugend, jedem Genre seinen angemessenen Ausdruck zu geben. Bei den klassischen Opernarien tritt sie vom Mikrofon zurück und füllt souverän den ganzen Raum mit ihrer perfekt sitzenden Stimme. Bei den Popsongs und Schlagern verwendet sie das Mikrofon und findet zu einem intimen und schlanken Ton. Mit Hugo Wieners Chanson „Ich kann den Novotny nicht leiden“ zeigt sie ihre darstellerischen Qualitäten. Im Schwipslied „Mir ist auf einmal so eigen zumute“ reizt sie das Komische geschmackvoll aus. Das ist aber noch nicht alles. Den Klassiker „Summertime“ aus Porgy & Bess hat Andrea Jörg mit eigenem Text versehen. Auf der sehr anspruchsvollen Melodie von George Gershwin huldigt sie in Allgäuer Mundart dem blühenden und duftenden Holunder und dem Barfuß-Laufen im Garten.

Johannes Heesters und die Alpspitze grüßen

In ihrem selbst komponierten Lied „I fliag so weit“, das sie an diesem Abend zum ersten Mal aufführt, feiert sie die Lust am Leben. Auch auf die Melodie von „Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen“, die Johannes Heesters schon in den 1930er Jahren populär machte, legt sie eine Botschaft im Dialekt: „Dramma is alat schee“. Auch die Zuhörer kommen ins Träumen. Über das Podest mit den Musikern hinweg schauen sie durch großzügige Fenster auf die wolkenverhangene Alpspitze, die vom Abendlicht angestrahlt wird.

Lesen Sie auch

Neuer Konzertsaal Feine Musik in rustikalem Ambiente: Das will Andrea Jörg auf ihrer Heubühne bieten

Alexander Hermann begleitet die Sängerin dezent aber pointiert am Schlagzeug. Pianist Florian Appel tritt am Flügel auch mit zwei Solostücken von Debussy und Chilly Gonzales in Erscheinung. Nach mühelos und mutig verbundenen Höhepunkten wie Schuberts „Ave Maria“ und Bette Midlers „The Rose“ geht der Abend mit starkem Applaus und Bravos zu Ende. In ihrem Crossover-Programm hat Andrea Jörg gezeigt, was sie alles kann. Weitere Konzerte sollen 2023 folgen; Infos online unter www.allgaeuer-heubuehne.de