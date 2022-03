Allgäuer Hilfe für die Ukraine rollt: Freiwillige aus Kempten und dem Oberallgäu packen mit an

Das Aktionsbündnis Allgäu (ABA) schickt Hilfsgüter für 100.000 Euro auf den Weg nach Rumänien. Außerdem gibt es eine Luftbrücke und ein Benefizkonzert.

18.03.2022 | Stand: 19:00 Uhr

An der Allgäuer Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine beteiligen sich immer mehr Menschen, Vereine und Firmen. Am Freitag schickte das Aktionsbündnis Allgäu (ABA), der Zusammenschluss der Blaulichtverbände, einen Hilfstransport nach Rumänien. An Bord: medizinisches Material und fabrikneue Kleidung im Wert von 100.000 Euro.

In Bukarest organisiert ABA-Mitglied Carolin Weishaupt bereits die Verteilung der Hilfsgüter. Das Klinikum Allgäu brachte beispielsweise Verbandsmaterial, Spritzen und OP-Besteck mit. „Wir wollen uns an der Hilfe für die Flüchtlinge beteiligen und haben das Material im Wert von 15.000 Euro eigens für den Hilfstransport bestellt. Die Versorgung unserer Patienten wird dadurch nicht eingeschränkt“, sagte Klinik-Geschäftsführer Markus Treffler bei der Übergabe.

Ukraine-Hilfe: Viele Freiwillige aus Kempten und dem Oberallgäu packen mit an

Freiwillige der Feuerwehr Kempten, des Stadtjugendrings, von Allgäu Medical Service, THW und Malteser Hilfsdienst packten mit an. Sie verluden Antibiotika, Desinfektionsmittel, Wundsalben, Schmerzmittel und Salben. „Wir haben auch Kinderhustensaft und Kamillentee dabei“, sagt ABA-Schatzmeisterin Sarah Spöttl. (Lesen Sie auch: Geflüchtete Ukrainer aufnehmen? Was private Gastgeber jetzt wissen wollen)

Ihr Mann Christian sitzt am Steuer des Transports und wird die Ladung zusammen mit Weishaupt und Familie Brasov auf Krankenhäuser und Flüchtlingseinrichtungen im Raum Bukarest verteilen. „Die Spendenbereitschaft ist groß. Aus der Bevölkerung kamen bislang 25.000 Euro zusammen, der Lions Club Kempten hat 15.000 Euro gespendet“, sagt Spöttl.

Weitere Hilfsaktionen im Allgäu

Sulzberg: Unter dem Motto „Stand with Ukraine“ werden in Sulzberg-Ried (ehemals EVG) nahe dem Kreislehrgarten Hilfsgüter gesammelt: Lebensmittel, Decken, Schlafsäcke, Windeln, Kindersachen, Medikamente, Hygieneartikel. Jede Woche freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Die Spenden werden von der Spedition Ritter an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht.

Bastelaktion: „Wir wollen auch spenden!“, sagten sich sieben kleine Freunde auf der Ludwigshöhe. Sie bastelten Geschenke für Kinder: Tiere oder Blumen aus Schlangenluftballons und Papier. Große und kleine Kunden kamen beim Spaziergang vorbei und spendeten großzügig: 400 Euro gingen an das Spendenkonto der Stadt und ABA.

Luftbrücke: Die Europaabgeordnete Ulrike Müller hat mit ihrem rumänischen Kollegen Vlad Botos eine Luftbrücke organisiert. Gesammelt werden Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung am Samstag, 19. März, von 14 bis 18 Uhr in Kempten am Fenepark und bei Kemi-Sicherheitsdienst in der Gewerbestraße 16 sowie ganztags im Bäderstudio Vögel in Missen.

Benefizkonzert: Hilfe für Flüchtlinge am Freitag, 25. März, um 20 Uhr im Bürgerzentrum Betzigau mit Ensemble Triollage, Two in Tune und Melinda Rodrigues.

