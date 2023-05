Allgäuer Musiker zählt zu den besten Jazzern Deutschlands

Musiker Matthias Schriefl erhält Deutschen Jazzpreis als bester Blechbläser. Bald gibt er ein Konzert in Maria Rain (Oberallgäu). Und man kann mit ihm wandern.

07.05.2023 | Stand: 09:57 Uhr

Matthias Schriefl hat in der deutschen Jazzszene längst einen klingenden Namen. Die Musik des aus Maria Rain (Oberallgäu) stammenden Multiinstrumentalisten und Komponisten wird in den einschlägigen Radiostationen gern gespielt. Außerdem ist der 42-Jährige mit seinen Bands wie „Shreefpunk“ oder „Six, Alps & Jazz“ oft im deutschsprachigen Raum unterwegs und macht regelmäßig im Allgäu Station. Mehrfach ist er schon mit Preisen bedacht worden. Nun kommt eine bedeutende Auszeichnung hinzu: Schriefl erhielt in Bremen den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie Blechblasinstrumente, dotiert mit 10.000 Euro.

