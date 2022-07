Heizen wird teurer und teurer - Mietern und Eigentümern steht der Kosten-Hammer aber noch bevor. Kommendes Jahr drohen horrende Nachzahlungen.

08.07.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Wer im Supermarkt den Einkaufswagen wie gewohnt vollmacht, muss deutlich tiefer in die Tasche langen. Essen, Sprit, Urlaub – in vielen Bereichen kämpfen Menschen mit stark steigenden Preisen. Fachleute fürchten: Es wird noch schlimmer. Große Gefahr lauert in den Heizkosten. Das Problem: Aktuelle Abrechnungen und Vorauszahlungen spiegeln das nicht wieder. (>>>Hier lesen Sie: Gaspreise explodieren, jetzt hamstern manche Brennholz)

